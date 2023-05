Naima, grande concerto al teatro Fabbri

La musica può curare molte ferite, ancora di più se lo scopo è benefico. L’associazione culturale Naima Foundation ha deciso di prendere parte a una raccolta fondi per aiutare le realtà più colpite dall’alluvione organizzando per sabato 3 giugno al Diego Fabbri (ore 21) un grande concerto che coinvolgerà le band e gli artisti forlivesi più rinomati: tra loro Vince Vallicelli, gli Arancia Meccanica, i Rebel Cats, Gabriele Graziani e molti altri. La proposta è stata subito accolta da Accademia PerdutaRomagna Teatri e dal Comune. "Sto contattando tutti i musicisti più noti che sono passati dal Naima Jazz Club – spiega Michele Minisci, direttore artistico di Naima Foundation – e coi quali abbiamo mantenuto nel tempo un legame di amicizia affinché ci inviino un saluto via video o audio, o anche con una semplice mail che leggeremo prima del concerto". All’idea hanno già aderito mandando il loro ‘in bocca al lupo’ a Forlì e alla Romagna: Paolo Fresu, Rossana Casale, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato, Gegè Telesforo, Maurizio Solieri, Riky Portera, Bobby Solo e Renzo Arbore. Particolarmente sentito il messaggio del regista Pupi Avati: "Carissimi amici del Naima, non essere con voi a condividere il magnifico evento che avete organizzato, teso a restituire entusiasmo e voglia di ripresa, mi fa sentire in colpa. In colpa per il bene che voglio a questa vostra regione nella quale ho maturato quei sogni che ancora mi porto dentro. So che indipendentemente da questa mia dichiarazione d’amore ce la farete a riprendervi mostrando al paese come la Romagna sia capace di miracoli". Ingresso 10 euro: non è prevista la prenotazione dei biglietti. Tutto il ricavato sarà versato su un Iban fornito dal Comune.