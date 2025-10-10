Naima, nuova stagione. Si riparte stasera con il tributo a Zero

Al via la nuova stagione dello storico locale forlivese Naima Club, attivo dal 1962 senza interruzioni in via Somalia 2, e che propone un nuovo tabellone ricco di appuntamenti legati alla musica, allo spettacolo e alla solidarietà, grazie al fondamentale contributo dei volontari della Coop Taverna Verde.

Ecco allora le serate dedicate al boogie woogie, che saranno tenute per ogni lunedì della stagione dai soci Taverna Verde, a cui si affiancano tre rassegne musicali di grande successo, a partire da ‘Note Italiane’, otto serate dedicate alla musica italiana con le migliori tribute band che debuttano oggi alle 22 con Renato Zero; nei successivi appuntamenti ecco, tra gli altri Lucio Battisti, Eros Ramazzotti e 883.

Ecco poi ‘Naima Rock’, con quattro serate riservate ai generi musicali internazionali più graditi tra Queen, David Bowie, Michael Jackson e Depeche Mode, a partire dal 28 novembre; e, infine, ‘Naima Disco’, cinque sabati di spettacoli musicali live e dj set di grande successo che, a partire dal 25 ottobre, ripercorreranno la storia della musica dance dagli anni ’70 ai nostri giorni.

Ritorna poi, dal 16 ottobre e per sette giovedì, l’apprezzatissimo ‘Cialtronight’, l’istrionico cabaret di Andrea Vasumi che riconferma il Naima come punto di riferimento della comicità romagnola, grazie alla collaborazione con il Teatro delle Forchette. Al programma si aggiungono numerose serate dedicate alla raccolta fondi a favore di diverse comunità e associazioni di volontariato.

Info e prenotazioni: 347.1455948; 339.7476782.

Sofia Vegezzi