Naima, si torna a ridere con Andrea Vasumi e il suo ’Cialtronight’

Domani dalle 21.15 al Naima, in via Somalia a Forlì andrà in scena ‘Cialtronight - La Notte del Cialtrone’, lo spettacolo ideato dal comico Andrea Vasumi e dal Teatro delle Forchette. Come nelle precedenti edizioni, oltre a comici affermati, ci saranno momenti di musica, ballo e interviste a personaggi del nostro territorio e non solo, con ospiti sempre diversi. Le altre date sono: 6 febbraio, 16 marzo e 20 aprile. Il costo del biglietto è 14 euro ridotto e 16 intero. Info e prenotazioni: 0543.1713530, 347.9458012 o 339.7097953.