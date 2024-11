’Napoli-New York’: al Saffi arriva Salvatores

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In programmazione arriva Napoli - New York. Il film diretto da Gabriele Salvatores è ambientato nel secondo dopoguerra. Siamo a Napoli, nel 1949 e Celestina (Dea Lanzaro) è una bambina povera. La sua casa è stata distrutta dai bombardamenti e lei ha perso quel poco che aveva. Sua zia Amelia non è più in grado di occuparsi di lei, sua sorella Agnese è andata a vivere in America e suo fratello Sasà non fa altro che mettersi nei guai. L’unica persona di cui si fida è Carmine (Antonio Guerra), un ragazzino scapestrato, ma di cui lei riconosce il buon cuore. I due creano una bislacca alleanza e cercano insieme il modo di tirare avanti come meglio possono, sostenendosi a vicenda. Un giorno, un marinaio americano che si sta imbarcando per New York, chiede a Carmine di sbarazzarsi di un cucciolo di giaguaro promettendogli una ricca ricompensa. Ma quando l’uomo parte senza pagarlo, il bambino e Celestina lo inseguono e finiscono sul piroscafo che li porterà Oltreoceano. Sbarcati a Ellis Island, ai due non resta che trovare il modo di costruirsi una nuova vita, tra sfide, problemi e incredibili opportunità... Nel cast anche Pierfrancesco Favino. Dopo Il ritorno di Casanova (2023), il regista partenopeo Gabriele Salvatores torna alla regia con Napoli - New York, film ambientato nel capoluogo campano nel secondo dopoguerra. La storia è tratta da un soggetto inedito scritto dal regista Federico Fellini e dal suo sceneggiatore Tullio Pinelli.

Nuovo arrivo in sala anche Le Déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta, con la regia di Gianluca Jodice. Il film racconta i pochi mesi che Luigi sedicesimo e sua moglie Maria Antonietta (Guillaume Canet e Mélanie Laurent), gli ultimi re e regina di Francia, trascorsero imprigionati insieme ai due figli in un castello nella periferia parigina. In attesa di essere giustiziati, i reali hanno trascorso un breve periodo, fatto di violenze e vessazioni, durante il quale non caddero soltanto le loro maschere pubbliche, ma anche quelle dell’antico regime dei quali loro erano un sintomo. Questa ‘caduta’ metaforica segna un grande spartiacque per la Storia, che finalmente volta pagina e si distacca dalla figura del re eletto per diritto divino, tanto venerato da relegare addirittura lo stesso Dio nell’ombra, così da poter dare una maggior importanza all’uomo nella sua individualità. Il film è stato prodotto da Paolo Sorrentino ed è stato presentato in anteprima come film d’apertura del Festival di Locarno 2024.