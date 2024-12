’Napoli - New York’:. Salvatores resta al Saffi

Un biglietto per il cinema in regalo ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. Resta ancora il cartellone Piccole cose come queste, il film diretto da Tim Mielants. L’azione si svolge nel 1985 in Irlanda. Bill Furlog (Cillian Murphy) è un uomo silenzioso, dall’animo semplice ma anche un attento osservatore, che ha dedicato la vita al lavoro, alla moglie Eileen e alle loro cinque figlie. In un freddo giorno d’inverno, l’uomo trasporta e distribuisce la legna e il carbone per gli abitanti del villaggio. Siamo nei giorni che precedono il Natale, quando Bill entra nel cortile del convento locale, diretto da Suor Mary (Emily Watson), fa un incontro che riporta a galla ricordi sepolti nella sua memoria. Non può ignorarli anche perché lo portano a scoprire segreti e verità che lo sconvolgeranno. Sarà il momento per Bill di decidere se voltarsi dall’altra parte o ascoltare il proprio cuore e sfidare il silenzio di un’intera comunità... La storia si basa sul romanzo Piccole cose da nulla (2021) di Claire Keegan, che racconta dello scandalo irlandese legato alle Case Magdalene - istituti femminili religiosi per donne ritenute immorali - faccenda che aveva già ispirato il regista Peter Mullan per Magdalene (2002). Protagonista della pellicola è Cillian Murphy - attore che ha già collaborato con Tim Mielants nella terza stagione della serie tv Peaky Blinders (2013-2022), il quale ne è anche produttore insieme a Matt Damon. Small Things Like These è stato il film d’apertura al Festival di Berlino 2024, dove Emily Watson ha vinto l’Orso d’argento per la migliore interpretazione da non protagonista.

Rimane ancora in programmazione anche Napoli - New York. Il film diretto da Gabriele Salvatores, si svolge nel secondo dopoguerra. Siamo a Napoli, nel 1949, Celestina (Dea Lanzaro) è una bambina povera. La sua casa è stata distrutta dai bombardamenti e lei ha perso quel poco che aveva. Sua zia Amelia non è più in grado di occuparsi di lei, sua sorella Agnese è andata a vivere in America e suo fratello Sasà non fa altro che mettersi nei guai. L’unica persona di cui si fida è Carmine (Antonio Guerra), un ragazzino scapestrato ma buono. I due cercano insieme il modo di tirare avanti come meglio possono, sostenendosi a vicenda. Un giorno, un marinaio americano che si sta imbarcando per New York, chiede a Carmine di sbarazzarsi di un cucciolo di giaguaro promettendogli una ricca ricompensa. Ma quando l’uomo parte senza pagarlo, il bambino e Celestina lo inseguono e finiscono sul piroscafo che li porterà Oltreoceano. Sbarcati a Ellis Island, ai due non resta che trovare il modo di costruirsi una nuova vita... Nel cast anche Pierfrancesco Favino.