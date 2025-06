Napoli, Roma, Veneto e Romagna: stasera viaggio tra musica e parole dei dialetti italiani

Stasera alle 21 alla Fabbrica delle Candele il Centro Culturale l’Ortica e Gli Slan di Sandra proporranno un’originale serata dedicata ai dialetti dal titolo ’Da Napoli in su’. Ll’appuntamento intende essere una passeggiata tra i dialetti dal napoletano della cantante Ida Esposito, accompagnata dal chitarrista Maurizio Frassineti, al romanesco di Trilussa, presentato da Gianluca Tomidei, per arrivare al romagnolo di Gabriele Zelli, con i suoi aneddoti divertenti, e alle canzoni di Roberta Cappelletti. E da Napoli di nuovo in su verso il Veneto con ’Diario di una casalinga’, recitato da Mariarosa Stragliotto da Padova, e infine con il Coro del Teatro Ortica ’Gli Slan di Sandra’ (Chiara, Giulia, Gabriella, Lara, Paola) che eseguirà canzoni delle mondine in un dialetto del Nord Italia. Presenterà la serata Gabriella Morgagni.

Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro. Per informazioni e prenotazioni: 3337167331; centroculturalelortica@gmail.com.