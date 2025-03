’Narciso infranto’, domani la prima ’Colazione al museo’

Torna la rassegna ‘Colazione al museo’, organizzata dal Centro Diego Fabbri con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi: un modo originale per fruire della nuova grande mostra ‘Il ritratto dell’artista’.

La formula è semplice: si comincia con un momento conviviale a base di una dolce colazione durante la quale la guida introdurrà la grande esperienza artistica che si andrà a vedere, per poi partire alla scoperta delle sale dell’esposizione. Il viaggio consentirà ai visitatori di immergersi nell’arte, offrendo una visione completa delle diverse sezioni espositive. Attraverso un dialogo disteso e condiviso, si potranno anche sviluppare punti di analisi e approfondimenti personali sulle opere che andranno ad ammirare. La kermesse sarà strutturata in 6 appuntamenti, ognuno caratterizzato da un titolo che sarà il tema della chiacchierata conviviale, spunto anche per affrontare aneddoti e curiosità di alcuni artisti presenti alla Grande esposizione.

Il primo appuntamento, dal titolo ‘Narciso infranto’, è previsto per domani dalle 10.30 (ritrovo presso i Musei San Domenico). Si proseguirà poi sabato 19 aprile dalle 9.30 con ‘Narciso vs Medusa e Dioniso’; sabato 26 aprile (9.30) con ‘Narciso e lo specchio dell’Ebe’; domenica 18 maggio (ore 10.30) con ‘Lo specchio Eteropico di Narciso’; domenica 25 maggio (10.30) con ‘Io è altro: Narciso e i ritratti’ e, infine, domenica 1 giugno (ore 9.30) con ‘Narciso tra metafora ed allegoria di vita’.

Il costo complessivo dell’esperienza, che include colazione, ingresso e visita guidata, è di 20 euro, ridotto a 15 per i possessori della tessera ‘Io sostengo la cultura 2024/25’. Omaggio per chi compie gli anni. Info e prenotazioni: 328.2435950 (anche tramite WhatsApp)