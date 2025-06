Nasce ‘Cittadini del Mondo’: "Neutrali, no alle spese militari"

Di mestiere fa il medico dentista, per hobby gira il mondo con la barca che costruisce a casa sua con gli amici, ma oggi pomeriggio alle 18 il 72enne Giuseppe Bertini invita tutti per fondare il nuovo partito ‘Cittadini del Mondo’. L’appuntamento è a Predappio nel suo podere di Buscanello, in via Mazzini 57 (appena dopo il ponte sulla strada delle Caminate) alle ore 18 per un aperitivo.

Bertini aveva già provato a presentarsi come sindaco alle ultime elezioni amministrative di Predappio, impedito all’ultimo momento per motivi burocratici: "Oggi creare un laboratorio politico è diventata una necessità. Abbiamo bisogno di dire agli italiani che la politica può ancora essere bella, divertente e soprattutto utile per creare un ambiente di libertà in cui a ognuno è consentita la possibilità di cercare e trovare la propria felicità. Orgogliosamente indipendenti da destra e sinistra, siamo di fronte alla ricerca di una nuova prospettiva".

Ma che cosa succederà oggi pomeriggio sull’aia o meglio nell’ampio parco di Buscanello? Spiega il medico giramondo: "Faremo il contrario di ciò che è avvenuto negli ultimi 15 anni. I partiti nascevano in un solo modo: arriva un Unto dal Signore e dice ‘tutti dietro a me, poi dopo vediamo cosa fare e come’. Noi facciamo un’altra cosa: presentiamo il nome, il simbolo, il manifesto, lo statuto, l’organizzazione, le proposte programmatiche del nuovo partito. Poi eleggeremo i dirigenti. Cose a cui hanno lavorato decine di persone negli ultimi mesi. E lo faremo con ospiti che commenteranno, ragioneranno, magari ci criticheranno, ma ci aiuteranno a spiegare bene il nostro progetto".

In conclusione, "alla fine dell’iniziativa, lanceremo il sito e apriremo il tesseramento al nuovo partito, e presto faremo il primo congresso con l’elezione del leader e degli organismi dirigenti". Tutto e solo a Predappio? "Sarà la partenza per lanciare a livello nazionale il nuovo partito ‘Cittadini del Mondo’, che con l’aiuto di alcuni esperti avvocati in materia, presenteremo alle elezioni politiche del 2027. Il programma? Lanciare un grande tema condiviso dalla maggioranza degli italiani: trasformare l’Italia in uno stato neutrale come la Svizzera, senza le pazze spese militari al 5 per cento del Pil. Siamo sicuri di portare molti candidati in Parlamento".

Quinto Cappelli