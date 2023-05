Nasce il ‘Premio danza’ di S&B, giuria internazionale in campo

Si terrà domani a Forlì, dalle 13 al Teatro Diego Fabbri, la prima edizione del Concorso internazionale di Danza S&B ‘Premio danza’, ideato e progettato da Carlotta Silvagni e Michela Bulgarelli. Saranno portate sulla scena esibizioni di danza classica, moderna, contemporanea, street dance (Hip-Hop) e fantasy, eseguite da oltre quattrocento danzatori e danzatrici di ogni età, provenienti da ogni parte d’Italia.

"Abbiamo dato priorità assoluta a una organizzazione efficiente e a una elevata qualità tecnica oltre che obiettività dei giurati chiamati a valutare le varie performance in ogni specialità della danza", spiega Silvagni, mentre Bulgarelli aggiunge: "Abbiamo scelto di dare una decisa impronta internazionale alla rassegna con una giuria di coreografi e danzatori da ogni parte del mondo: Francia, Germania, Svizzera, Serbia, Libano, e perfino dalla Cina, oltre a un autorevole gruppo di italiani". I giudici stranieri saranno collegati a distanza per le loro valutazioni, mentre gli italiani saranno in presenza. Presidente di giuria Claudia Zaccari (nella foto), in carriera anche prima ballerina del Teatro dell’Opera di Roma.

Ai più talentuosi giovani danzatori che si esibiranno domani sul palco del Teatro Diego Fabbri, oltre a premi e riconoscimenti di valore, verranno assegnate diverse interessanti borse di studio per periodi prolungati di attività formativa presso alcune prestigiose scuole professionali in Germania, Francia, Svizzera e Cina.

Chiunque potrà assistere in diretta alle esibizioni direttamente da casa; il link verrà pubblicato sul sito www.pluseventsagency.com e sui canali social Facebook ed Instagram di S & B Premio Danza. Per info, mail a piue [email protected] e tel. 333.4528978 o 329.8023253)