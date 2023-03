Nasce la ‘Bicipolitana’ In tre anni 190 km di percorsi in sella

di Paola Mauti

Sta nascendo la ‘Bicipolitana’. Il progetto, illustrato ieri in Comune, prevede un piano articolato di piste ciclabili che, tra quelle che già ci sono e quelle che saranno realizzate, coprirà complessivamente oltre 190 chilometri entro il 2026. Con un finanziamento complessivo di circa 5 milioni di euro, che derivano da fonti diverse, dal Pnrr al Pums, al bike to work, fino all’iniziativa scuola-ciclovie, il piano, realizzato in collaborazione con Forlì Mobilità Integrata, prevede la messa in rete, attraverso piste separate dalle strade con un cordolo o sedi riservate senza cordolo, di un sistema di percorsi ciclabili di facile identificazione e segnalati con diversi colori.

Scopo dell’iniziativa è implementare la mobilità sostenibile. "Con l’approvazione dei piani attuativi del Biciplan, che è uno strumento di pianificazione della viabilità – spiega dice Giuseppe Petetta, assessore con delega alla mobilità –, Forlì è da oggi la città della bicicletta, con una rete che la colora: abbiamo colto la sfida a un approccio sostenibile alla mobilità".

I percorsi si sviluppano soprattutto in città, ma ci saranno anche linee extraurbane, con stazioni di bike sharing che saranno adeguatamente implementati e, alcune, dotate anche di seggiolino per il trasporto dei più piccoli. Diverse le piste da realizzare come quella, di circa un chilometro, tra porta Cotogni e via Lombardini o quella prevista a via del Portonaccio. Quanto a piazzale della Vittoria, tutto l’anello sarà a doppio senso di circolazione, quindi verrà ampliato.

Quindici i percorsi previsti, tra quelli dentro la città, che collegano scuole, aree verdi, quartieri, e quelli che procedono da e verso le frazioni, come quello che arriverà a Roncadello, che è anche il più lungo. "Abbiamo tenuto adeguatamente conto dei desiderata dei quartieri – continua Petetta –. Infatti, se vediamo la mappa, ci sono anche collegamenti a raggera verso le frazioni". E non mancano itinerari tematici, che saranno quattro, per scoprire le attrattive della città.

"Siamo partiti dai percorsi già esistenti – dice Stefano Spazzoli, responsabile di Forlì Mobilità Integrata – e, a partire da quelli, abbiamo elaborato una strategia". Un sito dedicato è stato progettato a cura della società Menabò: si trova all’indirizzo bicipolitanaforli.it. "Si tratta di una cartografia con i diversi percorsi – spiega Spazzoli –. Una mappa interattiva, sulla quale si può cliccare per seguire il tracciato e le sue intersezioni. Con un segnale Gps è anche possibile individuare sulla mappa dove ci si trova; inoltre, ci sono indicazioni laddove c’è un work in progress".

E a proposito di work in progress, "per quanto riguarda la rete urbana siamo sicuramente a buon punto– dice Cristian Ferrarini, architetto, dirigente comunale, che sta per lasciare l’incarico –. Inoltre, abbiamo anche realizzato la segnaletica orizzontale, con i colori che individuano i percorsi, e il sito. Del resto, la Bicipolitana è l’intervento di maggior suggestione in un quadro di pianificazione generale che comprende, tra l’altro, anche il piano del verde".