Nasce la scuola politica, subito cento iscritti: "Oltre le aspettative"

Si è svolta sabato mattina a Cesena la prima lezione della scuola politica di Fratelli d’Italia per la provincia di Forlì-Cesena sul tema ‘Istituzioni territoriali dal Comune, alla Provincia, alla Regione’. A tenere a battesimo il ciclo di incontri è stato il presidente del partito di Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, con lui la deputata e presidente provinciale, Alice Buonguerrieri. Oltre un centinaio gli iscritti, molti dei quali giovani, oltre a sindaci, assessori, consiglieri comunali, provinciali e regionali. Bignami (al centro nella foto) ha spiegato l’importanza di una scuola politica, come quella organizzata dal partito, arricchendo il proprio intervento con la condivisione della propria esperienza personale, che lo ha portato dal quartiere, al Comune, alla Regione fino a ricoprire incarichi di vertice della politica italiana.

È intervenuto anche Fabrizio Ragni, capogruppo di FdI a Forlì, seguito da Enrico Castagnoli, consigliere provinciale, mentre la chiusura è stata affidata a Marta Evangelisti, capogruppo in Regione. "Oltre cento iscritti è un risultato che supera ogni aspettativa – dichiara Buonguerrieri –. In questo percorso saranno affrontati tanti temi territoriali e nazionali. Siamo partiti dalle competenze delle istituzioni territoriali e affronteremo poi, solo per citarne alcuni, il tema del bilancio degli enti pubblici e documenti di programmazione, per poi passare alla politica estera, di contrasto alla immigrazione irregolare, alle riforme costituzionali".

ma.bo.