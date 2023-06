Nascite a Modigliana Nell’allevamento toccato dalla piena arrivano due puledrini

di Giancarlo Aulizio

Nonostante Modigliana sia il paese collinare più colpito nell’ambiente e nelle infrastrutture con 306 frane, c’è spazio per qualche timida buona notizia che, pur non cambiando la situazione drammatica del territorio, diventa in un cenrto senso simbolo di speranza e di ripresa.

Fa parte di questa categoria la nascita di due puledri la scorsa settimana nel ‘Club Equestre Modiglianese’, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, gestito da Luigi Carlo Liverani, elettricista in pensione con la passione dei cavalli. Quello che potrebbe essere visto come un evento normale, in un allevamento, è in realtà un fatto eccezionale se si considera anche un precedente: durante la breve, ma intensa pioggia del 20 settembre 2014, che causò lo straripamento del vicino fiume Marzeno, "morirono un cavallo bellissimo grigio, anglo-arabo-sardo, mentre altri tre li trovammo deceduti lungo il fiume a poca distanza; una cavalla che era incinta abortì".

Liverani ricorda con rammarico quei giorni traumatici che, in un certo senso, ha rivissuto recentemente: "Fu un caos perché la piena venne di notte e noi non eravamo presenti. I cavalli erano giù in basso nei serragli e furono travolti dall’acqua. Questa volta, per fortuna, non ho avuto danni agli animali, ma molti alle cose".

All’ingresso c’è una strana scritta incisa su un pezzo di legno: ‘Centro ippico multietnico razze varie e incroci occasionali’: "Lo abbiamo scritto per scherzare. In realtà questo si chiama ‘Club Equestre Modiglianese’, è sorto nel 1973 poi la società si è sciolta, ma legalmente c’è ancora. Però chi frequenta non paga la tessera e dev’essere proprietario del cavallo, viene quando vuole ma da vent’anni mi occupo di tutto io come uno stalliere".

Deve essergli tornato distintamente in mente l’evento del 2014, quando il 16 maggio Liverani ha cominciato a vedere che il fiume cresceva: "ho cominciato a portare gli animali più in alto e ho finito alle 13. I cavalli hanno reagito bene". Paradossalmente, nonostante l’alluvione del 2014, a differenza di quella del mese scorso, non sia finita negli annali: "Per noi fu peggio l’altra volta, anche se la piena durò solo 3 ore. Stavolta è durata ben 36 ore, poi ha smesso di piovere qualche volta per riprendere 48 ore consecutive".

Adesso, passato il pericolo più immediato, la bella notizia: il parto di due delle cavalle: "L’araba grigia Farfalla ha 13 anni e il suo puledrino di soli nove giorni si chiama Fast Chaos, mentre la rossa Euridice è una angloaraba di 12 anni e sup figlio di cinque giorni che si chiama Dorado Ibra". Come sempre il compito di scegliere i nomi per i nuovi nati è spettato a Sonia, la figlia ventisettenne dell’allevatore.

"Adesso i cavalli sono 31 in tutto – spiega Liverani – ma sono miei una quindicina di loro: con due stalloni un pezzato e un purosangue arabo di 12 anni che si chiama Barac, padre dei due puledri appena nati. Gli altri sono soprattutto di bambine di 13-14 anni che hanno ereditato la passione dai genitori. Vengono qui, sellano in autonomia i loro cavalli poi vanno nella pista. Io sono il custode, o, per usare le parole che scelse un bambino per definismi, sono ‘uomo dei cavalli’".