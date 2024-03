‘Nascosto/Svelato’: continua al Museo vescovile la personale dell’artista Giorgio Cavina

Continua per tutto marzo a Modigliana la mostra ‘Nascosto/Svelato’, personale di Giorgio Cavina nella sala Santo Stefano del Mu.Ve., Palazzo del Vescovado, in piazza Battisti 12, visitabile tutti i sabati e le domeniche dalle 15 alle 17. Il ’Velo’ come sfida a domandarci chi siamo noi e chi è l’altro da noi. Il ’Velo’ come confine tra ciò che è Nascosto e ciò che è Svelato. Cavina, è soddisfatto?

"Molto perché questa mostra mi ha permesso di esporre un numero notevole di opere, sono 55 appartenenti ad un ciclo ben definito, 16 sono ceramiche, poi lavori su carta, sculture, dipinti. La maggior parte già esposte in svariate occasioni, alcune opere hanno vinto concorsi".

A cosa si è ispirato?

"Alle icone bizantine, con l’idea di reinterpretarle in chiave contemporanea. Questa esposizione permette di entrare nel mio mondo, vedere un percorso, come si sviluppa un’idea, la ricerca la sperimentazione di tecniche e materiali. Ben presto il significato puramente religioso è in parte sfumato, dissolto in una iconografia neutra. Rimane la tipica suddivisione degli spazi, lo sfondo dorato, un alone mistico che immerge le figure in spazi senza tempo".

Quindi un incontro di mondi e religioni diverse?

"Nei miei quadri si incontrano Oriente e Occidente, si incrociano simboli e modi artistici di altre culture e religioni. Le colature di colore, per parti astratte, i collage, l’arte segnica con scritte e incisioni si fondono con loro e le impaginazioni che ricordano le pale da Altare".

Cosa suggerisce al visitatore?

"Vorrei che non si fermasse al primo sguardo, con più di attenzione può trovare quello che neppure io ho visto".

Per visite guidate in altri giorni e orari telefonare ai numeri 338.4871835 - 347.5571748.

g.a.