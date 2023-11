Nassiriya, il maestro Olmi risuona la storia

Era il 12 novembre del 2003 quando a Nassiriya un camion cisterna kamikaze esplose davanti alla base italiana dei Carabinieri che stavano svolgendo, insieme all’Esercito Italiano, una missione in Iraq. I morti furono 19, di cui 7 civili. Dopo qualche mese nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura a Roma, la stessa chiesa nella quale si erano svolti i funerali delle vittime, il maestro Paolo Olmi diresse un concerto commemorativo, organizzato insieme al Governo Italiano. A vent’anni da quella data l’appuntamento si ripete, nel giorno della ricorrenza, nella chiesa dei Santi Carlo e Ambrogio, in un progetto speciale del ministero della Cultura. La serata viene realizzata in collaborazione tra il comitato italiano Nazionale Musica, l’associazione italiana Attività Musicali ed Emilia Romagna Concerti.

Le prove di questo importante progetto si svolgono anche a Forlì, dove la Young Musicians European Orchestra, d’intesa con l’amministrazione comunale, ha voluto offrire alla cittadinanza una anteprima dell’evento romano con un concerto che avrà luogo alle 21 giovedì – giorno della Liberazione della città e anniverario della morte di don Pippo – alle 21, nell’abbazia di San Mercuriale. Sul palco, l’orchestra dei Giovani Europei eseguirà la Sinfonia N.3 ‘Eroica’ di Beethoven.

"L’orchestra e io – spiega il maestro Olmi – abbiamo voluto celebrare con la musica questo anniversario importante nella storia del nostro Paese: molti dei nostri musicisti non erano nati o erano ancora bambini, ma hanno capito che in quel momento l’Italia è stata veramente tutta unita nel dolore e nel ricordo dei nostri militari che si stavano impegnando in una azione di pace, di solidarietà, di assistenza medica e di istruzione. Insieme alla Ymeo, abbiamo suonato spesso per i nostri militari all’estero, ad esempio per quelli che si trovano in Libano o per i carabinieri che si trovavano in Palestina. Avevano sempre un rapporto ottimo con le popolazioni locali: portavano cibo, medicine, libri. Attraverso di loro, il nostro Paese si è guadagnato nel mondo l’immagine di una Nazione generosa, civile e coraggiosa. E il lavoro della Young Musicians European Orchestra va in questa stessa direzione".

Il prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, e il sindaco Gian Luca Zattini concordano nel ritenere "il concerto un doveroso tributo ai nostri 19 connazionali. Attraverso le note della Young Musicians European Orchestra, ne celebriamo l’impegno professionale, il valore umano e gli ideali di libertà e democrazia".

I biglietti, in numero limitato, sono disponibili sul sito www.vivaticket.com al prezzo simbolico di 1 euro, più spese di prevendita oppure presso l’Istituto Musicale Masini. Per info: erconcerti1@yahoo.it.

Sofia Nardi