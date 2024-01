Nastri della pace sotto tiro. Ancora un atto vandalico

Un nuovo atto vandalico ha colpito la scuola primaria Melozzo degli Ambrogi nel quartiere Resistenza.

Nel mirino ancora una volta i nastri dai colori dell’arcobaleno, affissi ai cancelli dell’istituto a ricordare la bandiera della pace, strappati da ignoti durante la chiusura per le festività.

Un amaro ritorno sui banchi per i bambini e i genitori; questa volta a farne le spese sono state le fettucce di raso presenti negli ingressi di via Turati e di via Paulucci Ginnasi, dove molte risultano rubate e altre rovinate.

Già prima di Natale, nell’entrata di via Fosse Ardeatine, le decorazioni erano state spezzate attraverso l’uso di un accendino, e dopo l’episodio le autorità competenti avevano intensificato i controlli. L’iniziativa nasceva in seno all’associazione genitori per promuovere la non violenza in un momento storico in cui il mondo è turbato da conflitti sanguinosi e fare della scuola un luogo di solidarietà.

La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo ‘Silvio Zavatti’, Catia Palli, si era già espressa in precedenza sulla vicenda: "Il gesto rappresenta uno sfregio a un simbolo di pace in un tempo in cui dovremmo tutti impegnarci consapevolmente per costruire relazioni positive".

Questo secondo assalto – già preso in carico dagli inquirenti – dà la stura a una serie di ipotesi e induce in più parti il sospetto che non si possa più, a questo punto, parlare solo di isolate "bravate"; si fa largo ora anche la tesi che il movente di queste azioni vandaliche di mano ignota possa assumere anche una valenza in qualche modo politica.

Valentina Paiano