’Nata per te’: al San Luigi film e riflessioni con ’Amici di Rocco’ Stasera a Forlì, proiezione del film 'Nata per te' con saluto del regista Fabio Mollo, promosso dall'associazione 'Amici di Rocco ODV' per sensibilizzare sull'affido e la continuità affettiva. Il film racconta la toccante storia di Luca Trapanese e della piccola Alba. Momento di riflessione a seguire.