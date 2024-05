Nata per te: incontro con Mollo

Riprendono le iniziative del progetto ’Generazioni diverse e inclusive’, teso ad informare e sensibilizzare contro ogni forma di discriminazione e di intolleranza, curato da Agedo RiminiCesena per la Romagna e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, cui partecipano, con capofila il Comune di San Mauro Pascoli, nove amministrazioni comunali delle province di ForliCesena e Rimini (San Mauro Pascoli, Gambettola, Bertinoro, Cesenatico, Cesena, Santarcangelo di Romagna, Riccione e Rimini) Questa sera alle 20.30 nel palazzo comunale di Bertinoro (sala Quadri, piazza della Libertà, 1) verrà proiettato il film ‘Nata per te’, un film dolce e delicato che affronta a viso aperto il dibattito sulle adozioni per le persone single, girato da Fabio Mollo. Il regista sarà presente in sala per un confronto con il pubblico dopo la visione della pellicola. Ingresso libero.