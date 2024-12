Natale a Castrocaro Terme e Terra del Sole: eventi e iniziative fino al 6 gennaio

Si accende la magia del Natale a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Nei due borghi sono tantissime le iniziative che fino al 6 gennaio allieteranno il periodo più atteso e sentito. Oggi alle 17 il Palazzo pretorio di Terra del Sole ospiterà il concerto del Gruppo ottoni della locale scuola di musica Rossini, punta di diamante dell’intera vallata.

Archiviata poi la bella festa dello scorso fine settimana al centro cinofilo, domenica i cani torneranno protagonisti, attori principali della sfilata in programma alle 15.30 in piazza Machiavelli: un evento aperto a tutti, con iscrizione sul posto; un’iniziativa targata Mondo Pet, che per le feste promuoverà altri due momenti ludici solitamente apprezzatissimi dai più piccoli: il 28 dicembre e il 4 gennaio dalle 15 alle 17 in piazza Mazzini è previsto ‘Bimbi sul pony’.

Tra le tante iniziative per i giovanissimi non mancano i laboratori creativi: domani alle 16 ritrovo nel terrasolano Palazzo pretorio, mentre il 27 settembre e il 2 gennaio alle 17 è fissato il ritrovo per le letture in piazza Buonincontro a Castrocaro, dove il 3 gennaio alle 15.30 sarà presentato il libro ‘L’albero di fata’ di Fadiola Golloberda.

Domenica si aprirà inoltre uno degli eventi che da tanti anni richiama visitatori da tutta la regione e oltre: la Rassegna di Presepi artigianali ‘La magia del Natale nella Terra del Sole’, allestita nel Palazzo pretorio e aperta ogni giorno fino al 6 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

Come da tradizione, la sera della vigilia e per tutte le sere a seguire fino al 6 gennaio nei due centri storici si accenderanno le grandi braci: in piazza Machiavelli a Castrocaro alle 17 con il Gruppo Alpini debutterà ‘A e fog d’Nadel’ con le veglie ‘vespertine’ intorno al grande camino con degustazione di vin brulè, panettone, caldarroste e specialità gastronomiche tradizionali; e ancora animazioni per bambini e musica popolare. Si parte la sera della vigilia con la cena a base di cappelletti in brodo mentre il giorno di Natale ci saranno bruschette per tutti.

Nello stesso periodo atmosfera festosa anche a Terra del Sole, dove la banda del fuoco rinfocolerà la grande brace a disposizione degli avventori per cucinare carne, verdure e quant’altro. Un imperdibile momento conviviale per trascorrere le feste in allegria davanti al ciocco fumante. Entrambi i fuochi si spegneranno per l’Epifania, giorno in cui la befana farà la sua comparsa sulla scopa per distribuire dolci, carbone e calze a tutti i bimbi. Come sempre il 6 gennaio alle 16.15 gran finale con il concerto dell’Epifania del locale corpo bandistico Orsini nello splendido Padiglione delle Feste.

Per tutto il periodo natalizio proseguiranno infine le visite guidate: domenica alle 15.30 è in calendario il viaggio alla scoperta dell’antichissima Pieve di Santa Reparata con partecipazione a offerta libera; si proseguirà domenica 29 con due appuntamenti: dalle 10.30 alle 12.30 visita alla cittadella fortificata di Terra del Sole e dalle 15.30 alle 17 si farà tappa al castello di Castrocaro. Ingresso 5 euro (4 ridotto) a cui vanno sommati i 5 euro per la visita (info e prenotazioni, tel. 349.9766518. Per informazioni e per il calendario completo di ‘Natale nei borghi’, contattare ufficio Iat allo 0543.769631 e 350 5193970, mail a info@castrocarotermeterradelsole.travel www.castrocarotermeterradelsole.travel.