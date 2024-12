Natale Agricolo a Fratta Terme: bancarelle, artigianato e divertimento per famiglie

Secondo fine settimana per il Natale Agricolo di Fratta Terme organizzato dalla Pro Loco. Piazza Colitto, sia oggi che domani, dalle 15 alle 20, sarà animata da una trentina di bancarelle di produttori locali che spaziano dall’enogastronomia all’artigianato artistico.

Per i più piccoli ci sarà la casetta degli elfi dove poter scrivere e imbucare la lettera per Babbo Natale: un momento magico e indimenticabile per tutte le famiglie.

Ci sarà anche un piccolo ranch, dove all’interno asini e pony saranno a disposizione per il battesimo della sella. Per accontentare anche il palato, caldarroste e vin brulè per tutti, oltre alla presenza di un truck food e della piadineria per gli amanti della tradizione gastronomica locale.

Lo spirito natalizio sarà garantito dai cantastorie.