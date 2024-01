Natale: boom di presenze in centro. Oltre 242mila persone in un mese

Il Natale ha fatto il pieno in centro. L’affluenza maggiore si è registrata nel week end del 22-24 dicembre, in piena frenesia natalizia, con un totale di 82.547 accessi in centro storico rilevati dalle telecamere di Forlì Mobilità Integrata. La tendenza, però, si è rivelata molto positiva anche nel fine settimana precedente, quello del 15-17 dicembre, quando gli ingressi in centro sono stati comunque molto importanti, di poco inferiori a quelli che precedevano il Natale: 82.048 in totale, esclusi ancora una volta i pedoni e le biciclette che non vengono ‘fotografati’ dai sette varchi elettronici posti all’ingresso dei corsi principali. Nell’ultimo week end dell’anno, quello del 29-31 dicembre, invece, gli accessi sono stati 77.870. Parliamo di un totale di oltre 242 presenze.

"Sono numeri che ci gratificano – dichiara l’assessora al centro storico Andrea Cintorino – e testimoniano l’apprezzamento dei cittadini per la rassegna di eventi e attrazioni di ‘Forlì che Brilla’. Ci apprestiamo a chiudere in bellezza, con lo show dell’Epifania e un ricco programma d’intrattenimento". Certo, sono numeri che fanno ben sperare per il circuito del commercio e l’avvio dei saldi invernali, fissati per oggi, posto che le luci di Forlì che brilla rappresentino un catalizzatore anche per lo shopping, oltre che per i bar (che ne hanno certamente beneficiato) e per un passeggio fine a se stesso.

Le attrazioni natalizie, ad ogni modo, sono ormai giunte agli sgoccioli, dato che luminarie e videomapping termineranno il loro lavoro con la giornata di domenica, quando verranno un poco alla volta smontate anche la giostrina, le casette dei commercianti e la pista di pattinaggio su ghiaccio e la piazza tornerà al suo aspetto di sempre.