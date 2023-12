Natale Consegne di regali e scambi di auguri

Il Natale è vicino ed è tempo di auguri e scambio di regali. La Pallacanestro Forlì 2.015 ha fatto visita all’ospedale Morgagni - Pierantoni per consegnare, in occasione delle festività, i giochi donati dai tifosi biancorossi in occasione del derby disputato il 10 dicembre contro la Fortitudo. I giocatori hanno portato doni al reparto di Pediatria e presso il Pronto soccorso. Per il terzo anno consecutivo si è tenuta con successo ‘La partita di Natale’ organizzata dal sodalizio Libertas Basket Rosa Aics Basket Forlì e dalle ragazze del Mamanet della neonata Asd Frampula. Le due realtà hanno deciso di fare squadra con l’organizzazione di due eventi natalizi al fine di raccogliere giochi per il reparto di pediatria dell’ospedale di Forlì.

Anche per il 2023, prosegue la collaborazione tra Fondazione Symbola, Coldiretti e Confartigianato per dar vita alla ‘Iniziativa presepi’, giunta alla quarta edizione che prevede la realizzazione di statuine da inserire nel presepe che rappresentino i diversi aspetti del lavoro. La statuina di quest’anno raffigura, attraverso un maestro imprenditore e il suo apprendista, il passaggio di competenze tra le generazioni. Nei giorni scorsi due delegazioni di Confartigianato e di Coldiretti hanno consegnato la statuetta al vescovo Livio Corazza.

Si è svolta al ristorante Peter Pan, presso il parco urbano ‘Franco Agosto’ la cena di Natale del coordinamento provinciale di Forlì-Cesena di Fratelli d’Italia: un momento di festa ma anche di condivisione e confronto, che ha visto la partecipazione di tante persone tra iscritti e militanti a partire dalla neo eletta presidente Alice Buonguerrieri, deputata di FdI. La sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani ha organizzato, insieme alle rappresentanze di altre associazioni combattentistiche e d’arma del territorio, un incontro con il sindaco Gian Luca Zattini per lo scambio degli auguri. Il presidente della sezione di Forlì Roberto Toscano ha fatto omaggio al sindaco del calendario Unsi 2024.

Aria di festa anche a Forlì Mobilità Integrata: il vicesindaco Daniele Mezzacapo e l’assessore Giuseppe Petetta si sono recati in visita alla sede, in via Lombardini, per porgere all’intero staff dell’azienda partecipata dal Comune gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo.