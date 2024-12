Natale Feste per bimbi, malati e anziani

Il Natale è anche un’occasione per trascorrere il tempo insieme e, con lo scambio degli auguri, ritrovarsi in compagnia, tra convivialità e progetti. Nei giorni scorsi, tanti Babbi Natale a bordo delle loro moto hanno accompagnato al Morgagni-Pierantoni un’apecar, allestita per l’occasione, piena di pacchi natalizi destinati ai piccoli ricoverati nel reparto di pediatria. L’iniziativa è ideata dal gruppo motociclistico ‘Svitati on the road’, il sindacato di Polizia Siulp, quello della Penitenziaria Uilpa, i club motociclistici ‘Vfr Italia Club’ e ‘I centauri di Romagna’, insieme alla pasticceria Flamigni e all’officina Miller.

Negli stessi giorni, il vescovo Livio Corazza si è recato in visita all’ospedale Nefetti di Santa Sofia e, per l’occasione, anche i sindaci di Santa Sofia, Galeata e Civitella, insieme ad alcuni rappresentanti della Comunità dell’Alta val Bidente, hanno portato i loro saluti ai degenti e al personale sanitario. Fervono le attività di festa per l’Auser, in città e nel comprensorio: a Santa Sofia i volontari hanno allestito il presepe e offerto la merenda ai bambini delle scuole elementari. Un piacevole momento conviviale si è svolto, invece, al centro aggregazione di Barisano, presso l’ex scuola.

L’impianto indoor del campo Gotti ha ospitato la festa di Natale della Libertas Atletica Forlì, con quasi 50 dei 70 bimbi iscritti ai corsi esordienti, che si sono cimentati in una sorta di biathlon: 30 metri di corsa e il salto in lungo.

Si è svolta nella prestigiosa sede del Circolo Aurora a Palazzo Albicini la tradizionale serata conviviale degli auguri del Soroptimist Club International. L’evento è stato anche occasione per raccogliere una somma destinata al Fondo Calamità di Soroptimist International d’Italia, quest’anno dedicata all’emergenza alluvione.