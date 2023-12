Natale in piazza con Nonno Banter e il ‘Surprise Christmas Choir’

Domenica a Meldola, dalle 10, ‘Natale in piazza’ organizzato dalla Pro loco Città di Meldola con il supporto del Comune e la partecipazione di diverse realtà associative. Oltre alla Casa e alla Cantina di Babbo Natale, dalle 14,30 musiche natalizie con il gruppo ‘Surprise Christmas Choir’; intrattenimenti di magia e lo spettacolo ’Teatro lunatico’ oltre ai mercatini di autofinanziamento delle scuole materne e primarie e il laboratorio per bambini di Simona, mercatini creativi e i giochi in legno di Nonnobanter57. Alle 16,30 arriva Babbo Natale. Info: pagine Facebook e Instagram Pro loco Meldola .