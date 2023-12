Natale in val Bidente: ecco tutti gli eventi

Sarà un fine settimana quello dell’Immacolata all’insegna della partenza degli eventi natalizi promossi dalle amministrazioni comunali in collaborazione con le parrocchie, le scuole e le associazioni di volontariato.

Venerdì 8 dicembre a Meldola in piazzale della Pace a partire dalle 9 Natale in piazza organizzata dalla Pro loco con spettacoli di mangia fuoco, mercatini creativi, laboratori per bambini di Simona, artisti di strada e dj set.

A Civitella, dopo il successo della ‘Cicciolata – Festa di Natale di Cusercoli’, alle 15.30 è in programma il concerto del duo Mati and Chris con intermezzi dei ragazzi delle scuole di Civitella. Dalle 16 alle 16,30 e per tutta la durata della giornata Debora e Gabriella intratterranno tutti i bambini presenti con laboratori manuali, trucca bimbi, bolle di sapone e attività creative.

A richiesta si potranno gustare zucchero filato, cioccolata calda e popcorn.

A seguire alle 16,30 la Banda comunale Normando Maurizi allieterà i presenti con brani natalizi sotto l’albero.

L’accensione dell’albero di Natale è prevista alle 16,45 mentre alle 18 famoso gruppo Ranaway, fresco di partecipazione a ‘Tu si que Vales’ chiuderà la giornata dell’Immacolata.

Saranno offerti a tutti i presenti dolci tipici civitellesi come la ‘pènza’, scroccadenti, tortelli alla lastra e vin brulè.

Nella vicina Galeata, invece, la grande novità sarà l’inaugurazione della pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico in piazza Antonio Gramsci. Sempre nel pomeriggio inaugurerà la mostra dedicata al maestro Paolini e la presentazione del libro dell’artista Francesco Bombardi, oltre al laboratori natalizi nel fine settimana fino al 7 gennaio, i giochi in legno di NonnoBanter e naturalmente la Casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine, mercatini di artigianato, la mostra dei presepi non solo nelle chiese ma anche nei locali chiusi per abbellire il centro storico che è stato rivitalizzato con la riapertura della centralissima e riqualificata via IV Novembre.

Oscar Bandini