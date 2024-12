Natale, le celebrazioni religiose. Messa in duomo alle 23 col vescovo

Tante per Natale le tradizionali celebrazioni religiose. Stasera alle 23 in cattedrale il vescovo Livio Corazza celebrerà la messa della Natività, trasmessa anche in diretta su Teleromagna con l’anteprima ‘Il tempo dello spirito’ a partire dalle ore 22.30 (programma con ospiti condotto da Piergiorgio Valbonetti). Mons. Corazza poi domani, giorno di Natale, celebrerà la messa nella casa di riposo Zangheri alle 9.30 e nella concattedrale di Bertinoro alle 11.

Giovedì 26, festa di Santo Stefano, primo martire e patrono dei diaconi, il vescovo celebrerà la messa alle 10 nella cattedrale di Forlì con i diaconi permanenti, mentre domenica 29 presiederà a Forlì l’apertura diocesana del Giubileo con il pellegrinaggio che partirà alle 15.30 da San Mercuriale e la messa alle 16 in duomo; per l’occasione nel pomeriggio di domenica, su indicazione del vescovo, non verranno celebrate le messe pomeridiane nelle parrocchie del centro storico.

Martedì 31, seguendo un’antica tradizione, il vescovo presiederà alle 17.30 in cattedrale la messa di ringraziamento per l’anno che sta per concludersi con l’inno del Te Deum. L’anno nuovo, mercoledì 1° gennaio, si aprirà con la solennità di Maria Madre di Dio e nello stesso giorno sarà celebrata la 58ª Giornata mondiale della pace con la tradizionale Marcia che partirà dalla casa circondariale di Forlì e si concluderà con la messa episcopale alle 17.30 in cattedrale, dove verrà ripreso il Messaggio di Papa Francesco, dal titolo ‘Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua pace’, consegnato alle autorità e ai rappresentanti di associazioni e movimenti ecclesiali.

Domenica 5 gennaio alle 11 il vescovo presiederà la ’Messa dei Popoli’ nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, a cui parteciperanno le comunità cattoliche straniere della diocesi di Forlì-Bertinoro, e alle 19 a San Mercuriale celebrerà la liturgia prefestiva dell’Epifania. Mons. Corazza nei giorni scorsi ha anche celebrato nella cattedrale di Pordenone i funerali del fratello sacerdote don Gianfranco, ha inaugurato la Rassegna dei Presepi al chiostro di San Mercuriale e il Presepe vivente.

Anche all’eremo di Montepaolo, dove vive la comunità monastica delle Clarisse Urbaniste, saranno celebrate le liturgie natalizie. Oggi alle 20.30 si svolge la veglia coi giovani del Gruppo di Preghiera di Montepaolo e alle 21 sarà celebrata la messa della Natività. A Natale e Santo Stefano la liturgia sarà celebrata alle 11.