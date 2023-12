Natale Ritrovi e anche tanta solidarietà

Natale tra donazioni, sport e convivialità. I tifosi biancorossi hanno organizzato una serata insieme: i supporters si sono ritrovati presso il Circolo Ricreativo Arci di Branzolino per la cena di auguri. Nell’ormai consueto appuntamento di fine anno, Club Alberto Calderoni, Club Rabbiosi Forlì e Collettivo Supporters, con il supporto anche del Forlì Calcio, hanno effettuato una raccolta fondi volontaria, tramite una pesca a premi. Gli oltre 600 euro raccolti verranno destinati a favore delle associazioni locali. Si sono ritrovati per uno scambio di auguri con tanto di torta a tema anche i membri della società calcistica dell’Edelweiss Jolly, ordinatamente suddivise per appartenenza di categoria, quadro dirigenti e famiglie.

E un Babbo Natale molto speciale ha fatto visita al Circolo Tennis Meldola, planando in piazzale della Libertà direttamente dalla fredda Lapponia. Babbo Natale, ovvero il direttore di Ascom Alberto Zattini, maestro di tennis presso lo stesso cicrcolo, si è fermato a giocare con i ragazzi e i bambini e ha premiato i tennisti in erba con dolcetti di ogni tipo dopo ogni punto, indipendentemente dal risultato. La magia del Natale è arrivata anche nella caserma ‘Ferruccio Cuppini’, sede del comando provinciale della Guardia di Finanza, regalando un allegro pomeriggio di festa ai bambini i cui genitori fanno parte delle Fiamme Gialle.

Mille euro per sostenere progetti e azioni di contrasto alla violenza di genere e di sostegno a donne in difficoltà: è questo invece il contributo che il Conad Stadium di piazzale Falcone e Borsellino e il Conad di via Regnoli hanno donato al Centro Donna del Comune, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione delle festività natalizie. La somma è frutto della scelta del socio Conad Federico Fattini di devolvere a questa finalità dieci centesimi su ogni scontrino emesso in cassa dall’1 al 3 dicembre.

E’ stato consegnato infine da Unica Reti al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo un assegno da ben 50mila euro, ovvero la somma raccolta dalla campagna solidale ‘L’Acqua è un dono’.