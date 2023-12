Natale, trenta eventi tra solidarietà e musica

Saranno una trentina gli appuntamenti a Meldola per festeggiare il periodo che precede il Natale fino alla Epifania, da domani al 6 gennaio 2024. Un calendario fitto di iniziative per tutti i gusti reso possibile dalla collaborazione tra il Comune, la Comunità Cattolica Cristiana Meldolese, la Caritas, i circoli Acli, la Pro loco, Cosa Scuola Music Academy, le scuole e altre associazioni di volontariato senza dimenticare le attività commerciali.

"Siamo veramente grati ai rappresentanti delle associazioni – hanno commentato il sindaco Roberto Cavallucci e gli assessori Jennifer Ruffilli e Michele Drudi – che in unità di intenti ci hanno permesso di coordinare e di dar vita ad un calendario di appuntamenti che vedranno protagonisti tanti cittadini di tutte le età che potranno così trascorre nella loro città il periodo delle feste più sentite dell’annata. Da parte nostra continueremo, come da 5 anni a questa parte, ad addobbare e fiocchi rossi le vie e le piazze per renderle più accoglienti. Non in modo sfarzoso, ma semplice, ringraziando gli ospiti di CavaRei e della Coop Abbracci che hanno realizzato i fiocchi rossi. Da tradizione – aggiungono – porteremo il panettoni ai nostri cittadini che hanno più di 95 anni e gli auguri agli alunni e al personale delle scuole, dal nido alle medie, agli operatori dell’Istituzione Drudi e delle farmacie. Inoltre abbiamo organizzato laboratori di lettura animata alla Biblioteca comunale e i concerti degli alunni delle classi ad indirizzo musicale al Dragoni e alla Drudi". Difficile sintetizzare il lungo elenco di attività in cantiere. Si parte domani con l’iniziativa promossa dalla comunità parrocchiale e dalle Acli del ‘Panettone solidale’ da acquistare all’uscita delle messe festive e prefestive. "Un gesto simbolico – ha precisato don Enrico Casadio – per dare una mano a suor Rosa Carella (Camerun) e alla palestinese cattolica Ilham Khreis". Alle feste in piazza ci ha pensato anche la Pro loco guidata dal presidente Omar Selvi l’8 e il 17 dicembre, mentre la musica sarà protagonista nella tre giorni dal 14 al 16 dicembre al Teatro Dragoni con i concerto degli allievi, delle band e del coro di Cosa Scuola Music Academy di Luca Medri, un concerto gospel, e il concerto per Gaetano Foggetti a favore dell’Ail. "Tra le iniziative solidali segnaliamo – aggiunge il presidente Francesco Branchetti - il pranzo della Caritas il 29 dicembre preparato dalle Mariette di Casa Artusi".

Tra i momenti simbolo delle festività i presepi viventi in calendario il 24, 26 dicembre e il 6 gennaio oltre alla rassegna dei ‘Presepi animati’ dal 24 dicembre al 28 gennaio 2024 curati dalle abili mani dello scultore Davide Santandrea a Castelnuovo, Ricò e Meldola. Gran finale con la Befana e i pasqualotti di San Colombano, Ricò e della Dozza la sera del 5 gennaio.

Oscar Bandini