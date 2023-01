Natività a cielo aperto, apertura prorogata al 15

La rassegna ‘Portico il paese dei presepi’, che quest’anno celebra la 50ª edizione e che doveva chiudere i battenti domenica scorsa, ha prorogato la chiusura a domenica 15, con apertura continuate tutti i giorni, in particolare delle mostre della Torre e della chiesa di Santa Maria in Girone. Soddisfatto il presidente della Pro loco, Giuseppe Neri: "Quest’anno – spiega – abbiamo registrato un’affluenza eccezionale di visitatori".

Anche domenica scorsa fin dal mattino sono arrivati in paese visitatori da tutta la Romagna e dall’intera regione, tanto che a sera gli organizzatori della Pro loco contavano dalle 500 alle 600 persone, che si aggiungevano ai già 10mila del periodo precedente. Ad attirare i visitatori, anche domenica scorsa era presente Giuseppe Ferrini di Rocca San Casciano con Artù e Ubi, due bei cavalli che portavano in giro per il paese grandi e piccoli.

Negozianti e operatori turistici della zona fanno notare che l’arrivo di oltre diecimila visitatori ha portato "un importante incentivo anche al turismo dell’alta valle del Montone, in particolare alle attività della zona collinare e montana, che faticano non poco a tirare avanti". Spinti dalla grande affluenza di quest’anno, gli organizzatori stanno già pensando a come migliorare le prossime edizioni.

q. c.