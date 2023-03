Nature morte e cinema in mostra alla Manoni

Ha inaugurato ieri ’Segni d’arte tra cinema e natura’, la mostra di Miria Malandri presso la Galleria Manoni 2.0 in corso Garibaldi 55a a Forlì, aperta fino all’8 aprile (ingresso libero).

Il lavoro della Malandri si si caratterizza per una pittura figurativa di notevole perizia tecnica, di sapienti composizioni e di raffinata scelta cromatica, che le permette di raggiungere risultati estetici del tutto inediti per originalità ed efficacia poetica. Si è dedicata, in particolare, a due filoni tematici: il cinema e le nature morte.