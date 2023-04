Nautica e mobile imbottito Sciopero per i salari "Adeguateli all’inflazione"

Oltre 600 lavoratori del settore legno, dicono i sindacati, hanno partecipato ieri alla manifestazione di protesta che si è svolta davanti alla sede di Confindustria Romagna, in via Punta di Ferro, in occasione dello sciopero del settore.

"Importante l’adesione allo sciopero, soprattutto fra gli operai, che hanno rinunciato a una giornata di retribuzione per dare forza e sostegno alla rivendicazione sindacale che chiede l’immediata riapertura del confronto con le parti datoriali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale – sostengono Cgil, Cisl e Uil del nostro territorio – . Tutti gli interventi che si sono susseguiti sul tavolo hanno ribadito con forza la necessità di riprendere il confronto partendo dal mantenimento del meccanismo definito ’doppia pista salariale’, meccanismo finalizzato a garantire il potere d’acquisto dei salari attraverso il recupero dell’inflazione certificata non depurata dai costi energetici". Sostanzialmente, la protesta era sull’adeguamento dei salari all’inflazione.

Dopo gli interventi dei segretari di Feneal-Uil e Filca-Cisl e le conclusioni del segretario generale della Fillea-Cgil nazionale, Alessandro Genovesi, una delegazione sindacale del territorio di Forlì Cesena è stata ricevuta dal direttore generale di Confindustria Romagna, Marco Chimenti, e dalla referente territoriale Francesca Fabbri.

A Confindustria i rappresentanti sindacali hanno ricordato l’importanza che il settore riveste nel distretto romagnolo del mobile imbottito e della nautica e hanno ribadito le ragioni dello sciopero chiedendo di farsi carico di riportarle ai livelli nazionali. "Confindustria locale, pur consapevole delle posizioni divergenti, si è assunta l’impegno di cercare di far riaprire il confronto al fine di evitare ulteriori forme di lotte", riportano Cgil, Cisl e Uil.

La partecipazione allo sciopero ha visto punte di astensione alta in diverse aziende del territorio: Tumidei 90 % della produzione, Ferretti 80% della produzione 30% impiegati, Cantiere del Pardo 80%, Diesse Arredamenti 80%, Alpi 90%, percentuali appena inferiori a Dierre Service e Cierre Arredamenti; il 40% di astensione si è registrata a Dorelan.

In maggio sono previsti altri importanti momenti di manifestazioni interregionali a sostegno della piattaforma unitaria dove, salario, fisco , riforma delle pensioni sono i punti principali di richieste per la discussione con il governo.