Nautica, formazione al top. Boom di assunzioni dopo i corsi. E c’è un docente da Coppa America

Il settore della nautica cresce del 20%, sostenuto soprattutto dalle esportazioni extra europee e cerca nuove figure specializzate. È infatti in partenza il prossimo 2 dicembre la quinta edizione del corso gratuito di formazione di Cna per progettista nautico. Da rimarcare come i 20 partecipanti al precedente appuntamento siano quasi tutti già assunti da imprese del settore al termine del periodo di stage. E a conferma della qualità del progetto, tra i docenti c’è anche il progettista della Coppa America di vela Giovanni Ceccarelli, che ha ricoperto il ruolo di principale designer nel 2003 ad Auckland (Nuova Zelanda) con Mascalzone Latino di Vincenzo Onorato e nel 2007 con +39 Challenge a Valencia (Spagna), due team di alto livello. Per presentare il corso Ifts, Cna organizza un open day online giovedì alle 18 (gli interessati possono accedere dal link: https://bit.ly/3YDREBF ).

Il territorio forlivese rappresenta, con i distretti di Viareggio e La Spezia, il principale polo produttivo a livello nazionale e le imprese sono alla ricerca di nuove figure specializzate da inserire nei processi produttivi, dalla progettazione fino alla realizzazione dell’imbarcazione. "Un bilancio più che positivo – spiega Riccardo Guardigli, referente nautica per Cna Forlì-Cesena –, che grazie a un percorso di un anno ha consentito agli allievi di acquisire importanti competenze nelle procedure informatiche di disegno e modellazione. I ragazzi hanno anche raggiunto una certa familiarità con il contesto della nautica, le caratteristiche delle imbarcazioni, sia dal punto di vista tecnico che commerciale. La qualità dei docenti e il filo diretto con le principali imprese del settore sono il valore aggiunto del progetto formativo, con la partecipazione dello staff del dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Bologna, del progettista di Coppa America Giovanni Ceccarelli e dei tecnici del Cantiere del Pardo". Dall’università alle aziende, dunque: una risposta che Forlì si è data per sopperire al problema della carenza di manodopera – soprattutto quella specializzata – che colpisce vari settori produttivi.

Sono 20 i posti disponibili per diplomati e residenti in Emilia-Romagna, con 800 ore tra lezione in aula e stage in azienda, principalmente basate su disegno tecnico, modellazione tridimensionale, prototipazione, ma anche fluidodinamica e tecnologia dei materiali, storia della progettazione e normativa della nautica.

Gianni Bonali