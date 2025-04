"Ne approfittiamo per vedere il centro"

Paolo Bertoni, 63enne, professione impiegato, è arrivato in città da Maranello (provincia di Modena) insieme a un gruppo di amici, per passare una giornata di relax tra musei e buon cibo. "La mostra è interessante, anche se non sono un esperto d’arte. Sono venuto al San Domenico molte altre volte, ad esempio ricordo bene l’esposizione sul Liberty (era il lontano 2014)". Non solo cultura, ma anche scoperta del territorio: "Ora cogliamo l’occasione di fermarci in un ristorante della zona e poi approfittiamo per fare un giro per visitare il centro di Forlì, perché non l’abbiamo mai visto nonostante siamo venuti spesso – sottolinea –. Nel pomeriggio invece proseguiremo fino alla riviera per poi rientrare a casa in serata".