"Ne sentivamo l’esigenza"

"Il cantiere della tangenziale non ci ha creato particolari disagi. Questo è senza dubbio un lavoro che andava fatto e che garantirà maggiore fluidità al traffico". Fiorenzo Saragoni gestisce un distributore di benzina e un autolavaggio a pochi passi dal cantiere. Il progetto della tangenziale è, secondo lui, qualcosa che serviva a Vecchiazzano, al netto di alcuni disagi dovuti ai lavori: "Chiaramente questo tipo di operazione comporta anche alcuni problemi, per esempio di mattina presto si vengono a formare grossi intasamenti nella zona e i camion che girano alzano tanta polvere. Però tutto questo è necessario per avere un servizio che sarà sicuramente molto utile per la viabilità nei prossimi anni".