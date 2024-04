Necroforo trasportatore per impresa di pompe funebri

Impresa di pompe funebri di Forlì cerca un/a necroforo/a - trasportatore/trice da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di preparazione salme (vestizione), affissione manifesti, trasferimenti salme, servizi funebri. E’ previsto l’uso di furgoni e auto funebri. Indispensabile il possesso della patente B

e di mezzo proprio, graditi l’esperienza, il possesso di un titolo di studio, di formazione complementare e patentini e competenze informatiche. Si offre contratto a tempo determinato, con orario part time di 24 ore settimanali (4 ore al giorno per 6 giorni a settimana) dalle 8 alle 12 o dalle 14 alle 18. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 22 aprile, cliccando sul pulsante ‘Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.