Negata possibilità di confronto

La redazione del Carlino prende atto del fatto che Villa Pratesi neghi le criticità sollevate, nelle ultime settimane, da sindacati e dipendenti. Nella replica, tuttavia, tocca un tasto che ci riguarda e sul quale dobbiamo a nostra volta fornire alcune precisazioni. È vero che gli articoli non riportavano la versione della proprietà, ma questo è dipeso dal fatto che non è stato possibile contattarla. Né telefonicamente né tramite messaggi né dopo aver affidato a terzi la richiesta di un confronto. Un dialogo diretto si è instaurato solo dopo l’invio della nota riportata a fianco: ma a parte le smentite, non sono state fornite risposte specifiche alle contestazioni di sindacati e dipendenti.