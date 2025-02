"Negozi chiusi, l’amministrazione è inerte"

Sono una cinquantina le attività che in questi anni hanno chiuso a Meldola. Il dato è stato diffuso da Ascom-Confcommercio Forlì nei giorni scorsi; l’associazione di categoria ha fatto il quadro della situazione a Forlì e comprensorio. Ed è purtroppo Meldola la realtà comprensoriale dove il commercio ha sofferto di più (subito dopo viene Rocca San Casciano, con 23 serrande abbassate). "Accogliamo con profondo dispiacere l’annuncio di un ’primato’ del quale avremmo fatto a meno volentieri", scrive l’associazione ’Noi Meldolesi’ su Facebook. Associazione rappresentata in consiglio comunale da Andrea Di Biase, Riccardo Samule Cappelli e Giorgia Ulderici.

"Secondo l’analisi svolta da Confcommercio, infatti, Meldola è risultata il primo comune del Forlivese per numero di attività chiuse, una notizia sconfortante per il futuro del nostro paese. Negli ultimi anni i commercianti meldolesi hanno cercato più volte di sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione e della collettività le diverse problematiche che ne mettevano a rischio la sopravvivenza giorno dopo giorno, ma il loro appello è rimasto sostanzialmente inascoltato e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Noi stessi, come associazione Noi Meldolesi, ci siamo resi più volte portavoce di tali istanze invitando a fare della salvaguardia del tessuto commerciale una priorità per la quale lavorare a fondo con idee, proposte e, soprattutto, interventi concreti". Inoltre, prosegue l’associazione, "le attività rappresentano il cuore pulsante del paese, senza di esse l’unico destino possibile per Meldola è quello di diventare un “dormitorio” privo di una reale identità comunitaria, di una propria vita sociale. Servono decenni per recuperare quel che si è perduto in pochi anni e molte volte non ci si riesce mai del tutto, per questo motivo desideriamo rinnovare un’altra volta il nostro appello a difendere e sostenere le attività meldolesi".

Tra le repliche degne di attenzione c’è quella dell’ex assessore alle attività produttive, Simona Zuccherelli, titolare del ristorante ’Il Rustichello’. "Molte attività chiudono per i costi elevati, affitto in testa – argomenta Zuccherelli –. Ed i proprietari dei muri rimangono indifferenti; preferiscono perdere l’affittuario piuttosto che abbassare - anche di poco - l’affitto. Questa è una delle motivazioni non collegate all’Amministrazione comunale che, ritengo, non possa essere ritenuta più responsabile di quanto lo siano le attività medesime, le quali non sempre, e non tutte, si mettono in gioco per portare più gente in Città, per lavorare di più. Inoltre, non ultimo per importanza, il cittadino, spesso, preferisce acquistare su Amazon o in realtà vicine piuttosto che sostenere Meldola, e questa è un’amara verità".