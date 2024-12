Negozio di articoli sportivi: due addetti alle vendite

Negozio specializzato nella vendita di articoli

sportivi a Forlì cerca 2 addetti/e alle vendite, con esperienza di almeno un anno nella mansione, che si occupino di accoglienza del cliente, vendita, riassortimenti e allestimento spazi all’interno del negozio. E’ richiesto il possesso del diploma di scuola superiore e gradito quello di mezzo proprio.

Richieste anche capacità comunicative e flessibilità. Si offre contratto atempo determinato, con orario part-time di 25/30 ore settimanali. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 19 dicembre, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.