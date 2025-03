Negozio di occhiali svuotato in 3 minuti: trafugati 700 pezzi Gucci, Prada e Tom Ford

Forlì, 4 marzo 2025 – Settecento occhiali, rubati in tre minuti. Dalle 3.33 alle 3.36 di domenica notte. Due ladri incappucciati con delle felpe nere (questo si vede nel video della sorveglianza interna del locale) che come saette svuotano il negozio dopo avere abbattuto la vetrina con la macchina. Poi fuggono, con un carico di occhiali griffati Gucci, Prada, Tom Ford. Un colpo da diverse migliaia di euro.

Quaranta secondi dopo in viale Due Giugno 35, scena del delitto, all’Occhiale di Francesca, sbarca una gazzella dei carabinieri, allertati dalla titolare, che aveva ricevuto sul cellulare l’allert dello sfondamento. Intervento rapido. Ma i ladri sono stati rapidissimi. Delle folgori: dopo aver ripulito ogni scaffale, scrollato ogni vassoio, hanno buttato due scatoloni colmi di di occhiali nel baule dell’auto e sono svaniti. Inutili, al momento, le ricerca dei banditi.

“Mi hanno svuotato il negozio, che ho inaugurato appena tre mesi fa...”; è sconsolata Francesca Calboli. Non si capacita della sveltezza di quei due tizi: “Non hanno sbagliato un movimento, non hanno avuto un inghippo”.

Un colpo, evidentemente, studiato nei dettagli. A partire dall’ubicazione del negozio. Con la vetrina che s’affaccia a vsita sulla strada. Per questo i balordi, dopo aver fatto tutti i sopralluoghi del caso, hanno deciso di utilizzare la tattica della spaccata, con l’auto ad ariete, in retromarcia, per avere poi la possibilità di gettare il bottino nel portabagagli, saltare in macchina e scappare. E con tutta probabilità il raid era stato vagliato anche internamente, con alcuni sopralluoghi in negozio, fingendosi magari come clienti.

La pianificazione non salva sempre dagli inconvenienti. Ma stavolta nulla è andato storto ai banditi. Che dopo aver sparato la macchina contro la vetrina (una station wagon: dal video però non si capisce la marca della vettura) si sono diretti senza indugi agli scaffali e ai cassettoni. Sapevano dove colpire. E l’hanno messo in pratica. Con speditezza e precisione.