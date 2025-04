Scrive ‘negro’ sulla cartellina: avvocato sospeso

Il consiglio dell’ordine nazionale forense ha sospeso dalla professione l’avvocato Minutillo dal 28 marzo scorso per due mesi. Due mesi di ‘vacanza forzata’, in cui il legale rimarrà iscritto all’albo, ma non potrà redigere atti, inviarli, né ricevere clienti.

"Non è uno scherzo del primo aprile – ha commentato l’avvocato Minutillo – 60 giorni di sospensione dall’esercizio della professione di avvocato per aver osato scrivere la parola ‘Negro’ su una cartellina interna di studio. Non in un atto giudiziario, non in aula, ma su un fascicolo cartaceo riservato al lavoro interno dello studio per identificare una controparte di cittadinanza nigeriana, dal nome lunghissimo e impronunciabile. Per di più fotografato di nascosto e diffuso alla stampa".

Anni fa fu sollevata la questione e il legale (che non ha mai nascosto le sue simpatie per l’estrema destra) negò gli addebiti. Ora si difende. Il provvedimento di sospensione era stato siglato dal consiglio distrettuale di disciplina di Bologna con una sanzione di tre mesi. Ridotta a due dal consiglio dell’ordine nazionale forense. In sede di appello è stato ritenuto che fosse integrata la violazione dei doveri di ‘probità, dignità e decoro’ di cui all’articolo 9 del codice deontologico forense.

"Sono stato punito per aver pensato, scritto e archiviato – continua Minutillo – ma anche perché da tale vocabolo, utilizzato senza aggettivazioni e in forma neutra, si pretende di dedurre chissà quale malanimo in chi l’ha scritto. La giustizia disciplinare forense ha deciso che una parola, da sola, fuori da ogni contesto offensivo, vale quanto un insulto, quanto un doping accidentale o un ‘hate speech’ da social media. Come chi su Facebook usa un termine sgradito agli algoritmi e si ritrova sospeso. Qui non c’è un insulto. Non c’è una bestemmia. C’è una parola, ‘negro’, usata come etichetta interna su una copertina di fascicolo, nel 2020, in un contesto puramente organizzativo".

Una cartellina rosa, apparsa in tribunale a Ravenna, dove il legale Minutillo tutelava due poliziotti aggrediti su un treno da uno straniero. "Questa è una battaglia di giustizia – conclude – alla quale non mi sottrarrò: impugnerò questa decisione innanzi alla Corte di Cassazione e, se necessario, alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, affinché venga riaffermato un principio elementare: le parole, senza contesto, non sono reati".