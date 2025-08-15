Sam, un addio pesante

15 ago 2025
QUINTO CAPPELLI
Nei monti di S. Benedetto in Alpe ‘La notte dei canti in cerchio’

Il Teatro Zigoia allestisce la quarta edizione dei suoi ‘Monti Orfici’, dal tramonto di domani fino all’alba.

Un momento di un’edizione precedente immersi nel verde. Tante le iniziative del Teatro Zigoia nell’Appennino

‘La notte dei canti in cerchio’, a cura del Teatro Zigoia, è in programma a San Benedetto in Alpe dal tramonto di domani fino all’alba di domenica. Spiegano gli organizzatori dell’evento: "Si tratta di una sinfonia di 7 movimenti giunta ormai alla sua quarta edizione dal titolo ‘Monti orfici’."

L’iniziativa è sostenuta da una decina di enti, fra cui i Comuni di Forlì, Portico e San Benedetto e Santa Sofia, dal Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e altre associazioni locali, con la direzione artistica di Oskar Boldre e Andrea Valdinocci, con un gruppo di conduttori internazionali (info e prenotazione obbligatoria: montiorfici@teatrozigoia.org). In caso di maltempo, l’evento si terrà al chiuso in località Rinuccioli.

Altro titolo fonte d’ispirazione è: "Suona Orfeo, suona, sennò ci perdiamo", così commentato dagli organizzatori: "Le montagne dell’Appennino sono per noi luogo d’ispirazione. Qui, ogni giorno, si celebra l’incontro fra l’uomo e la natura e si rinnova quello fra uomo e uomo. Qui, nei borghi e nel bosco curiamo eventi aperti a tutti: laboratori, concerti, spettacoli, canti e danze".

E prendendo liberamento ispirazione da Dino Campana e Tonino Guerra, concludono per inquadrare l’atmosfera: "Da quassù, Firenze nel fondo è un gorgo di luci, Forlì tutta distesa dorme silenziosa e il mare è soltanto una linea lunga e blu".

Quinto Cappelli

