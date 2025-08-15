Nei monti di S. Benedetto in Alpe ‘La notte dei canti in cerchio’

‘La notte dei canti in cerchio’, a cura del Teatro Zigoia, è in programma a San Benedetto in Alpe dal tramonto di domani fino all’alba di domenica. Spiegano gli organizzatori dell’evento: "Si tratta di una sinfonia di 7 movimenti giunta ormai alla sua quarta edizione dal titolo ‘Monti orfici’."

L’iniziativa è sostenuta da una decina di enti, fra cui i Comuni di Forlì, Portico e San Benedetto e Santa Sofia, dal Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e altre associazioni locali, con la direzione artistica di Oskar Boldre e Andrea Valdinocci, con un gruppo di conduttori internazionali (info e prenotazione obbligatoria: montiorfici@teatrozigoia.org). In caso di maltempo, l’evento si terrà al chiuso in località Rinuccioli.

Altro titolo fonte d’ispirazione è: "Suona Orfeo, suona, sennò ci perdiamo", così commentato dagli organizzatori: "Le montagne dell’Appennino sono per noi luogo d’ispirazione. Qui, ogni giorno, si celebra l’incontro fra l’uomo e la natura e si rinnova quello fra uomo e uomo. Qui, nei borghi e nel bosco curiamo eventi aperti a tutti: laboratori, concerti, spettacoli, canti e danze".

E prendendo liberamento ispirazione da Dino Campana e Tonino Guerra, concludono per inquadrare l’atmosfera: "Da quassù, Firenze nel fondo è un gorgo di luci, Forlì tutta distesa dorme silenziosa e il mare è soltanto una linea lunga e blu".

