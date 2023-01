Nei partiti prime idee di eventuale squadra

Il centrodestra ha già fatto la sua mossa più importante: blindare la ricandidatura di Gian Luca Zattini, con l’appoggio di tutti i partiti della coalizione nonostante i mal di pancia attraversati in alcune fasi. Quello che è interessante registrare è ciò che potrebbe riguardare la squadra che, se Zattini ri-vincesse, porterebbe in giunta dal 2024 al 2029. In buona parte, ovviamente, dipenderà dai numeri elettorali. È abbastanza scontato che il sindaco vorrebbe con sé alcuni che, come lui, non hanno tessere di partito (attualmente ci sono Vittorio Cicognani, Valerio Melandri, Maria Pia Baroni, più Paola Casara di Forlì Cambia). Tutti hanno colto, nella fase del rimpasto, che l’asticella per diventare un suo assessore viene tenuta volutamente alta. Per questo, forse, vanno lette in prospettiva 2024 le mosse recenti sulle società partecipate.

Per esempio la nomina di Vincenzo Bongiorno come presidente di Forlì Mobilità Integrata (Fmi): a un’esplicita domanda del Carlino, a inizio anno, l’ex consigliere comunale di An e del Pdl (foto in alto a sinistra) non si è tirato indietro. "Sono a disposizione della mia comunità politica". Ha 42 anni, dopo un’esperienza di tre legislature in consiglio e una attuale in una società, il partito di Giorgia Meloni potrebbe pensare a lui per irrobustire una pattuglia di assessori che oggi conta solo su Marco Catalano in caso di buon risultato alle amministrative. Allo stesso modo va tenuto d’occhio Luca Pestelli, ex vicesegretario del Pdl a livello locale, con un impegno politico fin da giovanissimo: oggi è presidente di Forlifarma, il consorzio delle farmacie comunali. Per quanto riguarda il coordinatore forlivese Luca Bartolini, invece, è possibile un impegno in prima persona alle regionali del gennaio 2025.

A proposito: in casa Lega, invece, c’è chi dice che Massimiliano Pompignoli (in alto a destra) potrebbe non ricandidarsi in Regione in caso di Zattini bis. Perché si potrebbe pensare a lui, che in questa legislatura è capogruppo del Carroccio in Comune, come assessore (nel caso, dovrebbe lasciare in anticipo l’assemblea di viale Aldo Moro a Bologna). Certamente Zattini lo apprezza, anche per i suoi toni moderati. Se questo avvenisse, però, si aprirebbe una situazione da gestire in casa Lega. Perché, con i sondaggi attuali, il partito di Matteo Salvini non avrebbe i numeri per aumentare i posti in giunta. Dunque, rischierebbe uno tra Daniele Mezzacapo e Andrea Cintorino.