Nel cuore dei Romiti Fmi: "Già operativi, clima di collaborazione" Il vescovo in visita

E’ avvenuto nei giorni scorsi il passaggio di testimone del coordinamento volontari dal quartiere Romiti al Comune e ai tecnici di Fmi (Forlì mobilità integrata). Il palasport di Villa Romiti è la base operativa e da qui i volontari sono indirizzati oltre che nel territorio del quartiere anche in altre zone cittadine dove emergono segnalazioni e richieste di intervento urgenti. "Il clima di collaborazione instaurato con le diverse realtà presenti – spiega Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di Fmi – è molto buono e il nostro banchetto operativo, in via Sapinia 40, prosegue il suo lavoro quotidiano. Il nostro mandato, al momento, è di 10 giorni, poi si valuterà una eventuale proroga: ci occupiamo anche della distribuzione di alimenti e beni e di pasti pronti da consumare destinati alle persone colpite dall’alluvione".

Al momento servono ancora materiali come detersivi, saponi, ma anche cariole, pale e secchi necessari per la pulizia di case ed esercizi commerciali. "L’emergenza creata dall’alluvione – prosegue Bongiorno – ha innescato una solidarietà importante da parte di centinaia di volontari provenienti da diverse città e regioni italiane. Gli operatori, in questi giorni, sono destinati anche alla pulizia dei giardini, sommersi dal fango indurito dal sole". Durante la settimana vengono preparati e offerti gratuitamente circa 300 pasti quotidiani, mentre nei giorni festivi il numero sale a mille. "Alcune persone che hanno perso tutto, casa, beni e ricordi si presentano al Villa Romiti – prosegue Bongiorno – con le lacrime agli occhi e necessitano anche di sostegno psicologico. Spesso un abbraccio e una buona capacità di ascolto sono un primo importante passo per cercare di superare i tanti momenti drammatici che molti forlivesi hanno affrontato con coraggio e voglia di ripartire".

E a proposito di sostegno, ieri anche il vescovo mons. Livio Corazza si è recato ai Romiti per esprimere la vicinanza della diocesi a cittadini e volontari.

Nella mattinata di ieri, inoltre, il Carlino ha fatto visita ai ragazzi della scuola media Mercuriale che hanno partecipato al Campionato di giornalismo e ai docenti Giorgia Picchi ed Enzo Oliva, per consegnare la meritata targa, ma anche le borsine con i gadget degli sponsor (Confcooperative, Alea, Forlì Ambiente, mostra ’Arte e Moda’, Bcc ravennate forlivese e imolese, Coldiretti, Accademia Perduta Romagna Teatri)) e il premio Coldiretti vinto dalla classe 2ªC, guidata dalla professoressa Claudia Lotti. Sino all’ultimo la partecipazione alla cerimonia al teatro Fabbri è stata in forse, poi la mancata riapertura della scuola lunedì 29 maggio ha impedito loro di prendere parte all’evento. Perciò, come promesso, il Carlino ha portato ’l’evento’ da loro.

Gianni Bonali