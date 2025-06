Nel nome di Amadori. Giovanni: "Mio padre non voleva che l’Irst diventasse pubblico"

Per la prima volta dall’inizio della crisi finanziaria che ha investito l’Irst di Meldola, Giovanni Amadori interviene sulla situazione: il figlio dell’oncologo forlivese che fondò l’istituto, oggi intitolato a lui, sottolinea l’urgenza di tutelare l’eccellenza scientifica e clinica dell’ospedale oncologico. E lo fa proprio nel giorno dell’assemblea decisiva, in cui è stato definito l’assetto che dovrebbe portare a una nuova fase.

"Ne ho lette tante sulla vicenda e quando si parla dell’Irst, occorre farlo con cognizione di causa, non per averne un ritorno in termini di mera visibilità politica o per propaganda o per ego personali – ha scritto in una nota –. Quello che bisognerebbe fare è guardare alla storia dell’Istituto che mio padre ha voluto, costruito e amato. Il suo sogno, il suo progetto". Amadori difende la compagine sociale attuale, che unisce il pubblico e il privato: "È una struttura votata alla ricerca e alla cura del cancro. Un punto fermo non solo per la Romagna, anche per l’Italia e l’Europa. Trasformarlo in un ente pubblico puro ‘regionale’ come oggi qualcuno propone, anche nelle sedi istituzionali, sarebbe un grave errore".

Secondo il figlio del medico cambiare la forma societaria equivarrebbe a "firmare una ‘cambiale in bianco’" e "consegnarlo ad ‘altri’". Un assetto che non andrebbe modificato: "La sua forza è stato il modello ibrido voluto con coraggio e lucidità da mio padre. Il privato, con la sua capacità di investimento e progettualità dà l’impulso alla ricerca mentre il pubblico garantisce struttura, accesso e credibilità istituzionale – sottolinea Amadori –. Ma quest’ultimo non deve essere preponderante. Eppure, oggi assistiamo a proposte sconnesse e fuori luogo che propongono di modificare la natura giuridica dell’Istituto. Sarebbe un errore irreparabile".

Giovanni ha fondato un’associazione non profit che porta il nome di Dino Amadori. E difende la visione dell’oncologo, quella di un istituto capace di "proiettarsi oltre" e "senza vincoli politici". Nel 2017, l’allora direttore scientifico dell’Irst, Dino Amadori, dichiarava alla stampa locale – parole riportate da Giovanni – che la politica mirava a controllare l’ospedale oncologico e si diceva pronto a vigilare affinché ciò non accadesse mai.

Il figlio di Dino non vuole negare le difficoltà economiche e apre una riflessione: "Credo che non si possano affrontare gravando sulla generosità e sulle elargizioni dei malati" (cosa che è accaduta nel bilancio 2023, come segnalato dal Carlino nei mesi scorsi) "né sulla memoria di chi ha voluto bene a mio padre, né sui medici che con lui hanno contribuito a rendere l’Istituto quello che è oggi. Inoltre, ritengo non si possa pensare di risanare il bilancio ricorrendo alle risorse del cinque per mille pensate per sostenere la ricerca e non per colmare disavanzi gestionali".

In conclusione, Amadori lancia poi un appello: "Invito gli imprenditori romagnoli a contribuire concretamente per superare questo momento delicato. Un patto civico tra l’Istituto e il mondo aziendale del territorio". E chiede con fermezza: "Basta con i politici che parlano solo per sentito dire e che vogliono solo visibilità".