Nel nome di Annalena Tonelli "Le sue lettere sbarcano online Sarà beata? Lei non voleva"

di Enrico Magnani

"Ora ho una voce più forte e potrò gridare anche per chi non può parlare". Con queste parole Annalena Tonelli, salita sul palco di Ginevra, accolse il premio Nansen. E con le stesse parole oggi, vent’anni dopo la terribile notizia giunta dalla Somalia, la voce di Annalena griderà ancora di più. Anche grazie agli strumenti disponibili nel 2023, che invece nel 2003, anno in cui è stata freddata da un colpo di fucile nella ‘sua’ Africa, ancora non esistevano.

Ed è proprio oggi, giorno in cui la missionaria forlivese avrebbe compiuto 80 anni, che parte un ciclo di letture degli scritti di Annalena. "Noi crediamo che trasmettere sia generare – spiega il nipote, Andrea Saletti, referente del progetto –, e in occasione dei vent’anni della sua morte abbiamo pensato che la cosa più autentica che potevamo fare era far parlare lei". Un’Annalena che, nonostante il tempo trascorso, "tocca temi sempre attuali". E sul canale YouTube a lei dedicato, ‘Annalena Tonelli – Io sono nessuno’, le lettere riprenderanno corpo. A cominciare da quelle scritte nel 1969, anno in cui arriva in Kenya.

Le sue parole saranno disponibili simbolicamente dalle 20, orario in cui Annalena iniziava a scrivere, a volte alla fioca luce di una piccola lampada ad olio. Vari lettori, nel corso di questi mesi, si susseguiranno nell’interpretare gli scritti di Annalena, "perché vogliamo che più associazioni, più anime della città siano coinvolte – continua il nipote –. Ma non sarà solo una lettura fine a se stessa: vogliamo farla sentire vera dentro ciascun ascoltatore".

Perché Annalena era così: "Diceva a tutti che si poteva vivere la vita migliore a cui noi aspiriamo per noi stessi, seguendo ciascuno la sua chiamata". Una strada che sta seguendo anche lo stesso Andrea Saletti, che sta diffondendo il messaggio di sua zia. "Il progetto non si ferma solamente ai video su YouTube, andremo anche nelle scuole, incontreremo i giovani. Tutto per riproporre il suo pensiero autentico, reale. Vogliamo far sentire la voce di questa donna che vent’anni fa ha risposto a tutto quello che noi viviamo e sentiamo oggi. La voce di una donna che ha visto tutto il male possibile dell’uomo, ma è uscita comunque portando la speranza, al buona volontà e la voglia di spendersi sempre per l’altro".

Anche nelle difficoltà. "Per noi familiari è sempre difficile: parlare di Annalena suscita ricordi personali. Abbiamo in mente il suo volto, la sua voce. Ma sappiamo che è una cosa che va fatta. La sua vocazione era quella di avere una famiglia allargata". Alla quale ha dato inizio già in giovane età a Forlì e poi culminata con un ospedale da oltre 300 posti letto a Borama, nel Somaliland. "Nelle sue lettere c’è tutto il suo modo di porsi, nella sua maniera non violenta. Tutta la speranza che l’ha pervasa per tutta la sua vita, che non era ottimismo, ma il chiaro segno che tutto ciò che accade troverà significato".

E a vent’anni da quei tragici fatti, con una figura così importante da far conoscere, la domanda nasce spontanea. Ma altrettanto velocemente Andrea Saletti ferma tutto: "La beatificazione non è un tema in cui vogliamo entrare, soprattutto sapendo che la stessa Annalena era contraria. Lei ha sempre detto di non essere nessuno, di non appartenere a nessuno, non una santa, non una beata. E noi vogliamo proprio che Annalena sia di tutti, facendo conoscere magari tramite anche i video, la sua religione dell’amore".