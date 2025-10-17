Nel nome di Aurelio e Giorgina. A spasso sulle tracce della storia. E poi l’intervista immaginaria

Una passeggiata tra le vie del centro e un’intervista ‘immaginaria’ sulle tracce della storia. È la duplice iniziativa che si svolgerà domani dalle ore 10 per commemorare due figure chiave del Risorgimento e di Forlì, Aurelio Saffi e Giorgina Craufurd, legate da un sodalizio romantico e intellettuale: Giorgina, moglie di Aurelio, è stata a sua volta un’illustre esponente del repubblicanesimo mazziniano, sempre in prima linea per i diritti di lavoratori e donne.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Mazziniana Italiana ‘Giordano Bruno’ di Forlì, con le sezioni ‘Matteucci’ di Forlimpopoli, ‘Ugolini’ di Cesena e ‘Lega’ di Modigliana, insieme all’Istituto per la storia del Risorgimento, le associazioni ‘Tonino e Arturo Spazzoli’ e ‘Mutilati e invalidi di Guerra’ e la Società di Danza Circolo di Romagna Aps. La camminata sarà condotta da storici e operatori culturali: Antonella Greggi, Mirtide Gavelli, Luigi Ascanio, Enrico Bertoni, Mario Proli e Gabriele Zelli.

"Il nostro è un lavoro di valorizzazione della Forlì risorgimentale che parte da lontano – spiega Zelli –. Vogliamo coinvolgere più persone possibili per celebrare i valori di unità, solidarietà e partecipazione politica che hanno ispirato le vite di Saffi e della Craufurd". Tra gli obiettivi anche quello di evidenziare il contributo della nostra città alla causa risorgimentale, per lungo tempo non adeguatamente celebrato, come racconta il giornalista e direttore del periodico ‘Il pensiero mazziniano’ Pietro Caruso: "Forlì è una delle città più importanti del Risorgimento, ma non ha avuto un grande riconoscimento in età monarchica a causa della sua anima repubblicana e democratica. La Repubblica Italiana del 1946 è anche la realizzazione di quel sogno coltivato già un secolo prima".

Il percorso partirà dal Palazzo Comunale, dove sono collocati busti e lapidi che ricordano figure del Risorgimento. Ci si sposterà poi alla casa natale di Antonio Fratti, per proseguire fino alla statua di Saffi. La tappa successiva sarà la casa natale di Alessandro Fortis.

Durante la camminata, che comprende un tratto lungo la via dedicata a Giorgina Craufurd (via Giorgina Saffi), ci saranno interventi sulla vita dei personaggi legati ai luoghi visitati.

Il viaggio si concluderà davanti alla casa natale di Aurelio Saffi, in via Cesare Albicini 25. Qui alle 11.30 andrà in scena un’intervista immaginaria condotta da Mario Proli ad Aurelio Saffi, interpretato da Luigi Ascanio, e Giorgina Craufurd, interpretata da Raffaella Sintoni. Sarà l’occasione per scoprire spezzoni di vita vissuta e il percorso di coppia di queste due grandi figure della nostra storia.

La partecipazione è libera e non occorre prenotazione. In caso di pioggia la camminata non si svolgerà, ma si terrà regolarmente l’intervista immaginaria alle 11.30 (info: Antonella Greggi 335.6603919).

Michele Santolini