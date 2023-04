Nel nome di Biagi Ricercatore premiato "Lavoratori autonomi, garantire più tutele"

Ha vinto il premio istituito in memoria di Marco Biagi, il giuslavorista bolognese ucciso nel 2002 da un commando delle nuove Brigate rosse, per la miglior tesi di dottorato sui temi del diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Leonardo Battista, giovane ricercatore che a Forlì ha compiuto l’intero percorso universitario e ora insegna Diritto del lavoro in diversi corsi di laurea del Campus, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nei giorni scorsi, a Roma, alla presenza della Ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone.

Battista, su quali argomenti verteva la tesi di dottorato?

"Era una tesi in Diritto europeo, in cui ho approfondito il tema dello sbilanciamento delle tutele fra lavoro autonomo e subordinato. Quest’ultimo, infatti, è beneficiario privilegiato degli istituti protettivi del diritto del lavoro, mentre quello autonomo ne è in larga parte escluso".

Nella sua ricerca ha proposto l’introduzione di una categoria intermedia, denominata ‘lavoro autonomo dipendente’. Di cosa si tratta?

"In taluni ambiti, il diritto del lavoro europeo ha già esteso al lavoro autonomo l’applicazione delle tutele proprie di quello subordinato: tra queste, la sicurezza sociale e il diritto alla non-discriminazione. Ma c’è parecchia strada da fare: spesso, i collaboratori (lavoratori occasionali o a progetto) si trovano a dover rispettare vincoli di orario o di svolgimento delle proprie mansioni in un certo luogo. Questi lavoratori non dispongono né delle tutele proprie del lavoro dipendente, né della libertà di gestione e guadagno tipica del lavoro autonomo. Occorre introdurre una categoria ‘ibrida’, in grado di definire e tutelare anche queste figure professionali, ormai molto diffuse".

Tra i suoi focus di ricerca c’è il lavoro sommerso: un male non solo italiano.

"Anche in Europa esiste il sommerso, soprattutto nei settori dell’agricolturaallevamento e dei trasporti. Proprio per contrastare questo fenomeno, dal quale derivano problemi di varia natura - basti pensare al mancato rispetto dei turni di riposo per gli autotrasportatori e al rischio per la sicurezza stradale - di recente è stata istituita l’Autorità europea del Lavoro. Ha il compito di effettuare, tra l’altro, azioni ispettive su vasta scala, in collaborazione con gli Stati dell’Ue".

Si parla spesso dell’impatto che l’innovazione tecnologica avrà sul mondo del lavoro. Lei si occupa, fra l’altro, di transizione digitale: cosa ne pensa?

"Non concordo con le visioni allarmistiche del nostro futuro, in primis perché le nuove tecnologie richiederanno anni per affermarsi nei vari settori produttivi. Inoltre, macchine e robot, per quanto ‘intelligenti’, necessiteranno comunque di un controllo da remoto, affidato a un essere umano. L’attività umana ha un valore importante, che non è attualmente in discussione".

Perché le proposte di Marco Biagi sono così attuali?

"Era un riformatore: è stato uno dei primi ad andare oltre la separazione netta fra le categorie di lavoro autonomo e lavoro dipendente. Era convinto che si dovessero garantire le medesime tutele a tutti i lavoratori, qualunque fosse il loro inquadramento professionale. Il suo ‘Statuto dei lavori’ è tuttora uno strumento imprescindibile per comprendere il mercato del lavoro di oggi e degli anni a venire".

Maddalena De Franchis