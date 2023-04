Nel nome di Bono vox "Ambasciatore del clima"

Ha appena 20 anni, il forlivese Alberto Maggi: l’età giusta per cambiare il mondo, o almeno per provarci. Ora avrà l’occasione di fare la sua parte, infatti il giovane attivista è stato appena selezionato per partecipare, insieme ad altri coetanei, al programma ‘Youth ambassador’ dell’associazione ‘The one Campaign’, co-fondata nel Regno Unito da Bono, il cantante degli U2. One è un’organizzazione internazionale internazionale che opera promuovendo campagne di sensibilizzazione finalizzate a combattere la povertà estrema e le malattie prevenibili, soprattutto in Africa.

Maggi entra, così, a far parte di un team di oltre 300 giovani volontari provenienti da Regno Unito, in Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi i quali, unendo le loro forze per un obiettivo comune, incontreranno politici, parteciperanno a eventi e sensibilizzeranno l’opinione pubblica sulla necessità di aumentare il bilancio degli aiuti pubblici allo sviluppo e di trovare nuove risorse finanziarie per coloro che ne hanno più bisogno.

Alberto, in particolare, lavorerà anche su una campagna che riguarda il cambiamento climatico e dovrà svolgere una delicata mansione: quella di accertarsi che il governo e parlamento italiano mantengano le promesse di finanziamento per il clima e sostengano i Paesi a basso reddito ad adattarsi agli effetti di un’emergenza sempre più drammatica che impone di essere affrontata con strumenti adeguati.

"I leader mondiali hanno promesso un serio impegno per garantire uno sviluppo sostenibile e un’equa ripresa dalle crisi convergenti che stiamo vedendo – commenta Maggi –. Purtroppo, però, le promesse non hanno mai salvato vite, né risollevato economie all’orlo del baratro o arrestato disastri ambientali: abbiamo bisogno di azioni urgenti e concrete. Ci troviamo in un momento che definirà la nostra generazione: è tempo di riscrivere le regole che ci frenano tutti e che tengono milioni di persone intrappolate in un circolo vizioso di ingiustizia e disuguaglianza". Proprio per queste ragioni Alberto ha deciso di impegnarsi in prima persona unendosi al programma Youth Ambassador: "Con gli altri giovani, chiediamo ai nostri rappresentanti istituzionali e al nostro governo di utilizzare tutte le risorse a disposizione per costruire un mondo che funzioni per tutti coloro che lo abitano. In quanto giovani, chiediamo di essere ascoltati e inclusi nelle discussioni che riguardano il nostro futuro".

Sofia Nardi