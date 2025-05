Nel nome di Dino Amadori: "Curiosità in laboratorio, grande umanità coi pazienti: così ha cambiato le cure"

"Il prof Dino Amadori è stato un precursore dell’umanizzazione delle cure". Alcuni grandi oncologi e il figlio Giovanni, presidente dell’associazione che porta il nome del fondatore dello Ior e dell’Irst, hanno ricordato così il medico scomparso nel 2020, nel corso dell’appuntamento intitolato ’Il rapporto tra scienza e fede nella cura della persona’, all’interno delle ‘Giornate pellegriniane’ organizzate dal Comune di Forlì presso il Campostrino.

"Dino Amadori chiedeva tanto ma dava anche tanto. Fu lui, quando mi ero già specializzato, a farmi fare la prima notte in bianco della mia carriera", ha raccontato Marco Maltoni, direttore dell’unità di Cure Palliative di Forlì. A parte la formazione scientifica ("fu lui a propormi perché mi occupassi di cure palliative. Forse ho sviluppato il percorso diversamente da come l’aveva pensato, ma mi disse che mi avrebbe seguito comunque"), Maltoni ricorda anche una lezione umana: "Nello stesso periodo stavamo preparando due relazioni: una per l’istituto oncologico di Houston e una per i volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo a Civitella. Come forse è comprensibile, dedicavo più attenzione alla prima, e lui mi richiamava anche sull’altra. Quando poi andammo una sera a Civitella, ci trovammo di fronte 5 persone. Glielo feci notare e lui rispose, abbassando la voce, come faceva quando si arrabbiava: ’Anche se ce ne fosse stata una sola, sarebbe stata la stessa cosa’".

Il figlio Giovanni ha ribadito che quella di Amadori è tuttora "una presenza costante". Diceva che da bambino "voleva fare il Papa, ma la mia nonna gli disse che doveva attendere di essere vecchio per diventarlo. Così privilegiò la medicina". E la interpretò sempre con curiosità: "A Corniolo si riferivano al tumore come a ’un brutto male’, senza nemmeno nominarlo. E questo lo incuriosiva: da lì è cominciato tutto". A proposito del rapporto con la fede, ha raccontato che un referto del padre (che finora non si trovava) potrebbe riaprire la causa di beatificazione di suor Enrica, al secolo Cornelia Orlando: "Nel 1973, alla religiosa fu diagnosticato un tumore che le avrebbe lasciato 6 mesi di vita. Morì invece solo nel 1999". Del padre, ha ricordato anche il sogno – realizzato – del primo centro anti-cancro dell’Africa sub-sahariana, in Tanzania.

Toni Ibrahim, di origini libanesi ma da decenni a Forlimpopoli, è l’attuale direttore dell’unità di Osteoncologia dell’istituto Rizzoli di Bologna (nonché presidente della società italiana di Osteoncologia). Ha lavorato con Amadori per 25 anni, cominciati un lunedì mattina: "Ci eravamo conosciuti e mi disse che aveva un posto che faceva per me. Io ero già in parola con un’altra struttura, con la quale ci furono però problemi burocratici. Allora cercai di rimettermi in contatto con Amadori: ero riuscito a raggiungerlo il venerdì sera, e lunedì mattina avevo un appuntamento". Proprio la sua area di interesse, il tumore osseo, la deve ad Amadori: "Quella di occuparsene specificamente fu una sua idea, che diventò realtà nel 2005. Diceva che nessun medico voleva quei malati, con situazioni complesse e dolore intenso. Il prof è stato uno dei primi al mondo ad abbinare clinica e ricerca".

E questo è anche il ricordo di Gerardo Musuraca, direttore dell’Ematologia dell’Irst: "Amadori aveva due caratteristiche apparentemente opposte: la curiosità per l’ultravisibile infinitesimale e la disponibilità, pur essendo molto impegnato, verso i pazienti, per stringere loro le mani, per una pacca sulla spalla. E con queste caratteristiche è cresciuto l’Irst: i laboratori dove si arriva ai confini della scienza, e gli ambulatori, uno accanto all’altro".

Nel corso del convegno – al quale ha partecipato anche lo scrittore e collaboratore dello Ior Roberto Gabellini; a moderare, è stato il caposervizio del Carlino Marco Bilancioni – si è riflettuto anche sulle principali prospettive in tema di umanizzazione delle cure: "’Perché proprio a me?’, si chiede il paziente: dolore e sofferenza colpiscono insieme – riflette Marco Maltoni –. Ma questa domanda riguarda anche il medico: la comune vulnerabile umanità è ciò che lo unisce al malato. Per questo la cura deve essere una relazione basata sulla fiducia, con un approccio globale". Mentre Toni Ibrahim ha sottolineato l’importanza di arrivare a una "medicina personalizzata" e ha ricordato tutte le possibilità di terapia per il paziente: anche "musica, arte, ceramica, la presenza degli animali". E "condividere le difficoltà con le famiglie". Un "approccio olistico" che consenta di "approcciare l’anima". Nella stessa direzione anche Musuraca: "Il medico non è un produttore di salute, è una persona non priva di spiritualità. Per alcuni aspetti, se non soffre, non è un buon medico. La cura è allora un’alleanza tra esseri umani: ho la certezza non di guarirlo, ma di provarci insieme. La spiritualità, per me, è questo".

Soddisfatto il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, che ha la delega alla cultura ed è stato l’organizzatore delle ’Giornate’: "L’ampia partecipazione è il segno che il rapporto tra scienza e fede è un tema che suscita grande interesse".