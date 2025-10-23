Nel nome di don Pazzi. Il cardinal Zuppi e Brunelli dialogano su carità e pace

Stasera alle 20.30 nel Duomo di Bertinoro, in piazza della Libertà, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, e Gianfranco Brunelli (giornalista, politologo e direttore della rivista ‘Il Regno’), interverranno all’incontro pubblico ‘Le nuove frontiere della carità. Dalla Casa della Carità alla Casa della Pace’: a moderare sarà il giornalista del Carlino Alessandro Rondoni, direttore dell’ufficio comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna e di quello dell’Arcidiocesi di Bologna.

L’iniziativa, a ingresso libero, è proposta dall’Unità Parrocchiale di Bertinoro, in collaborazione con il Comune, la diocesi di Forlì-Bertinoro e la Caritas diocesana, in occasione del decimo anniversario della morte di don Gianluigi Pazzi, parroco per 44 anni nel paese dell’ospitalità e fondatore della Casa della Carità.

"A partire dal ricordo di mons. Pazzi – così, in una nota, il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza presenta l’incontro di stasera – avremo l’occasione di riflettere sulle nuove sfide che stanno di fronte alla società e alla comunità cristiana, soprattutto nell’ambito della carità e della pace. È quanto ci indica Papa Leone XIV ed è quello che vogliamo vivere in questo nuovo anno pastorale: ogni comunità diventi una casa della pace, dove si impara il dialogo, dove si pratica la giustizia e si custodisce il perdono".

Don Pazzi si distinse per il suo impegno pastorale e sociale e per l’attenzione costante verso le persone più fragili. È stato ricordato anche nei giorni scorsi con alcune iniziative fra cui l’inaugurazione del murales che lo raffigura, proprio sulle pareti della Casa della Carità: a realizzarlo, il pittore forlivese Michele Tamburro.

L’anniversario del sacerdote, inoltre, coincide con un passaggio importante nella Casa della Carità. Dopo 44 anni, infatti, lasciano Bertinoro le suore Carmelitane minori della Carità, presenti fin dall’apertura della Casa avvenuta il 14 novembre 1981. Al loro posto, prestano servizio le Piccole Sorelle di Maria Magnificat, provenienti dal Madagascar, che sono già state accolte ufficialmente il 12 ottobre al termine della messa presieduta dal vescovo Corazza, a conclusione della sua visita pastorale a Bertinoro.