Nel nome di Ercole Baldini Il figlio Mino: "La corsa tocchi anche i luoghi della ‘Tendicollo’"

di GIanni Bonali

La ‘tappa regina’ della gara ciclistica Coppi e Bartali, la Forlì-Forlì di ieri, è stata dedicata a Ercole Baldini e Arnaldo Pambianco, il ‘Treno di Forlì’ e ‘Gabanì’, i due campioni forlivesi scomparsi nel 2022. Mino Baldini, figlio di Ercole, insieme al fratello Riziero e a tutti i familiari, si sta impegnando per ricordare l’illustre forlivese: recordman dell’ora sulla pista del Vigorelli di Milano, campione del mondo su strada, campione olimpico e vincitore del Giro d’Italia nel triennio tra il 1956 e il 1958.

Baldini, per la prima volta una corsa ha onorato suo padre e a Arnaldo Pambianco, rivali in corsa, ma amici nella vita.

"Siamo felici che la gara sia stata dedicata a Ercole e Arnaldo: sì, erano rivali in bicicletta, ma compagni di tante avventure nella vita. Le loro storie ci raccontano uno sport popolare, fatto di fatica e di sacrificio. Due campioni mitici del ciclismo, ma soprattutto due uomini che rappresentano al meglio i valori della Romagna: generosità, ospitalità e simpatia".

Sta maturando in questi giorni il progetto di fare della tappa Forlì-Forlì, in un prossimo futuro, una ‘classica’ in linea intitolata proprio ai due campioni: la gara avrebbe una sua autonomia nel calendario ciclistico. Che ne pensa?

"Mi sembra un’ottima idea. L’importante è che sia ben organizzata, con particolare attenzione al percorso che dovrebbe ripercorrere alcuni tratti di strada bianca della famosa Tendicollo, con un tracciato duro e selettivo con salite impegnative: una classica che deve essere vinta da un bel corridore. Sono comunque in contatto con l’onorevole Morrone, il sindaco Zattini e il vice sindaco Mezzacapo: valuteremo tutti gli aspetti logistici e organizzativi".

Può essere anche un volano per il turismo?

"Certamente. Un veicolo interessante per valorizzare le bellezze naturali, storiche ed enogastronomiche. Per esempio, una salita che va a incrociare un agriturismo, una curva che apre la vista a una pieve o a un paesaggio affascinante e una discesa che attraversa un bosco".

Una tappa del Giro d’Italia dedicata a Ercole Baldini è nelle intenzioni della Regione per l’edizione 2024. A che punto siamo?

"Ci sono stati contatti con la Regione. Noi come famiglia siamo a disposizione per qualsiasi iniziativa, anche per far conoscere la storia e la figura di Ercole alle giovani generazioni. Dopo l’uscita del volume di Beppe Conti ‘Ercole Baldini. Una leggenda italiana’ stiamo organizzando per i prossimi mesi, con l’editore Roberto Mugavero, un evento con foto e filmati d’epoca originali Rai che raccontano la storia del ‘Treno di Forlì’".

A questo proposito, è tornata d’attualità anche l’idea di intitolare una sala della stazione a Baldini, anche per valorizzare i cimeli e il museo della casa di Villanova.

"Valuteremo tutte le proposte insieme alle istituzioni. Sulla notorietà di mio padre, anche all’estero, posso raccontare un aneddoto che mi è capitato recentemente: sono salito su un taxi in Nuova Caledonia, in Oceania che è dall’altra parte del mondo, e il guidatore mi ha chiesto da dove venissi. Gli ho risposto: da Forlì. E lui ha replicato: Ercole Baldini...".